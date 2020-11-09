العنود العيسى
العنود العيسى
حياتنا

“شاهد” العنود العيسى تكشف خيالها “المنحرف” وهي شبه عارية: “تزوجت هؤلاء الفنانين السعوديين”!

كتب Author 2
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أثارت ، جدلاً بين مُتابعيها، بعدما قررت أن تُجيب على أسئلتهم عبر “”، وصدمتهم بتفكيرها “المنحرف”.

 

ووجه أحد مُتابعي العنود العيسى سؤالاً لها ما إذا كانت تعرف أغنية الفنان السعودي الراحل طلال مداح. فأجابته قائلة: “طلال مداح ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد، متزوجة منهم في مخيلتي وشكراً”.

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وفي سؤال آخر طرحه متابع قال :”كأنك روسية”، فأجابت العنود: “كل من يراني هنا يخبرني بنفس الشيء، لا أحد يعتقد أنني ، لا أعلم لماذا”.

 

ولم تتخل العنود العيسى عن تعريها أثناء إجابتها الأسئلة، فكانت تجلس عارية تماماً تغطي صدرها بيديها فقط. وصورة أخرى أثناء استحمامها مرفق بتعليق: “كان الجو مشتعلاً في الداخل”.

 

وتصدرت  العنود العيسى، التريند الأول عبر “” قبل أيام بعد نشرها فيديو مُخل بالآداب وهي عارية عبر حسابها على “سناب شات”.

 

وبررت العنود العيسى فعلتها المشينة بأنها لم تقصد، وتم نشر الفيديو عن طريق الخطأ. وكتبت بمنشور: “ياربي نزل مقطع بالغلط، كنت ألبس وبحطها خاص، أمانة عليكم تحذفوها”.

 

الجدير بالذكر أن العنود عيسى تبلغ من العمر 35 عامًا وتقيم في بعد ابتعاثها كطالبة، وتعمل في مجال الموضة ولديها العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل.

 

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