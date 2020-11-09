أثارت السعودية العنود العيسى، جدلاً بين مُتابعيها، بعدما قررت أن تُجيب على أسئلتهم عبر “سناب شات”، وصدمتهم بتفكيرها “المنحرف”.

ووجه أحد مُتابعي العنود العيسى سؤالاً لها ما إذا كانت تعرف أغنية الفنان السعودي الراحل طلال مداح. فأجابته قائلة: “طلال مداح ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد، متزوجة منهم في مخيلتي وشكراً”.

شاهد أيضا: “شاهد” العنود العيسى “جابت العيد” ونشرت فيديو لها وهي عارية تماماً لشحذ همم المتابعين!

وفي سؤال آخر طرحه متابع قال :”كأنك روسية”، فأجابت العنود: “كل من يراني هنا يخبرني بنفس الشيء، لا أحد يعتقد أنني سعودية، لا أعلم لماذا”.

ولم تتخل العنود العيسى عن تعريها أثناء إجابتها الأسئلة، فكانت تجلس عارية تماماً تغطي صدرها بيديها فقط. وصورة أخرى أثناء استحمامها مرفق بتعليق: “كان الجو مشتعلاً في الداخل”.

وتصدرت العنود العيسى، التريند الأول عبر “تويتر” قبل أيام بعد نشرها فيديو مُخل بالآداب وهي عارية عبر حسابها على “سناب شات”.

وبررت العنود العيسى فعلتها المشينة بأنها لم تقصد، وتم نشر الفيديو عن طريق الخطأ. وكتبت بمنشور: “ياربي نزل مقطع بالغلط، كنت ألبس وبحطها خاص، أمانة عليكم تحذفوها”.

#العنود_العيسي

تداول المغردين فيما بينهم مقطع فيديو مخل بالآداب من حساب العنود العيسى عبر حسابها في #السناب شات وتطالب بالحذف لأنها أرسلتها بالغلط!!! pic.twitter.com/SV3SVhGVGk — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) November 3, 2020

الجدير بالذكر أن العنود عيسى تبلغ من العمر 35 عامًا وتقيم في أمريكا بعد ابتعاثها كطالبة، وتعمل في مجال الموضة ولديها العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك