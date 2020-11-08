صفاء الهاشم - كامالا هاريس
صفاء الهاشم - كامالا هاريس
الهدهد

مذيع كويتي يثير الجدل بتغريدة قارن فيها بين نائبة بايدن وصفاء الهاشم التي طالبت بطرد الوافدين

كتب وطن
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نشر المذيع الكويتي تغريدةً حظيت بتفاعلٍ واسعٍ من المغردين، علّق فيها على وصول الى منصب نائبة المنتخب جو .

ودخلت كامالا هاريس التاريخ بانتخابها نائبة لرئيس لتصبح أول إمرأة وأول أمريكية سمراء البشرة وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى في الدولة.

وقال راشد” في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: (، من أم هندية وأب جمايكي، لو قرّرا الهجرة إلى الكويت بدلاً عن لقالت لهما {النائبة بمجلس الأمة الكويتي}: “يالمقيمين طلعوا برة الكويت مالتنا”).

وأضاف: “لكنهما اختارا أمريكا فأصبحت ابنتهما نائبة رئيس أقوى دولة بما يفوق ٧٠ مليون صوت، ولا زالت صفاء عضوة سابقة ببرلمان فاقد الشعبية وبمجموع ٣٢٧٣ صوت فقط”.

وكانت صفاء الهاشم أثارت موجة من الجدل حول أوضاع الوافدين في بلادها، حيث طالبت بترحيلهم، واعتبرت أنهم السبب في انتشار فيروس “كورونا” المستجد في الكويت.

وفاز المرشح الديموقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد هزيمته منافسه الجمهوري ، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد.

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