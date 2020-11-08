مذيع كويتي يثير الجدل بتغريدة قارن فيها بين نائبة بايدن وصفاء الهاشم التي طالبت بطرد الوافدين

نشر المذيع الكويتي شعيب راشد تغريدةً حظيت بتفاعلٍ واسعٍ من المغردين، علّق فيها على وصول كامالا هاريس الى منصب نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن .

ودخلت كامالا هاريس التاريخ بانتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة لتصبح أول إمرأة وأول أمريكية سمراء البشرة وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة.

وقال راشد” في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: (كمالا هاريس، من أم هندية وأب جمايكي، لو قرّرا الهجرة إلى الكويت بدلاً عن أمريكا لقالت لهما صفاء الهاشم {النائبة بمجلس الأمة الكويتي}: “يالمقيمين طلعوا برة الكويت مالتنا”).

وأضاف: “لكنهما اختارا أمريكا فأصبحت ابنتهما نائبة رئيس أقوى دولة بما يفوق ٧٠ مليون صوت، ولا زالت صفاء عضوة سابقة ببرلمان فاقد الشعبية وبمجموع ٣٢٧٣ صوت فقط”.

كمالا هاريس، من أم هندية وأب جمايكي، لو قرّرا الهجرة إلى الكويت بدلاً عن أمريكا لقالت لهما صفاء: "يالمقيمين طلعوا برة الكويت مالتنا"

لكنهما اختارا أمريكا فأصبحت ابنتهما نائبة رئيس أقوى دولة بما يفوق ٧٠ مليون صوت، ولا زالت صفاء عضوة سابقة ببرلمان فاقد الشعبية وبمجموع ٣٢٧٣ صوت فقط. pic.twitter.com/aZVnvCBxqG — شعيب راشد (@Sh3aib) November 7, 2020

وكانت صفاء الهاشم أثارت موجة من الجدل حول أوضاع الوافدين في بلادها، حيث طالبت بترحيلهم، واعتبرت أنهم السبب في انتشار فيروس “كورونا” المستجد في الكويت.

وفاز المرشح الديموقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد هزيمته منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد.