“شاهد” ماذا حدث مع الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد أيّام من إدخالها غرفة العناية المركزة

خرجت الفنانة الكويتية انتصار الشراح من غرفة العناية المركزة بالمستشفى الأميري بعد إدخالها لها مساء الخميس الماضي نتيجة اصابتها بمضاعفات إثر عملية جراحية في الأمعاء.

ونشرت ناشطة كويتية صورةً لها بصحبة الفنانة الكويتية وقالت إنها بخير وصحة وسوف تخرج من المستشفى بعد أيام .

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وكانت حسابات كويتية موثقة نفت الأنباء التي يجري تداولها بشأن وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح.

ووفق الكاتبة مريم القلاف التي كانت على تواصل مع الشراح لحظة بلحظة فقد “كانت أم سالم تشتكي في السابق من ألم في المعدة ما تقدر تاكل، ما استدعى ذهابها الى إحدى المستشفيات الخاصة حيث خضعت لمنظار لمعرفة السبب”.

وأضافت: “حينها أخبرها الطبيب أنه سوف يعطيها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية، وفي حال عدم استجابة جسمها له يجب اجراء عملية جراحية. وهو ما حصل فعلاً إذ تم نقلها بسيارة اسعاف إلى المستشفى الأميري، وعلى الفور أجريت لها العملية”.

وتابعت القلاف: “هي تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكري،

وهو ما أثر عليها بعد العملية، ولهذا تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة”.

وأكملت: ” قبل ذهابها إلى المستشفى الأميري اتصلت بي، وقالت ادعوا لي،

انا محتاجة الدعاء الحين منكم، وهو ما فعلته ونشرته بين عموم الفنانين تلبية لرغبتها”.

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