وفاة طفلين جرفتهما جرفتهما المياه في مجرى وادي الحواسنة بولاية الخابورة
وفاة طفلين جرفتهما جرفتهما المياه في مجرى وادي الحواسنة بولاية الخابورة
حياتنا

فاجعة تهز قلوب العمانيين بعد الذي جرى في وادي الحواسنة بولاية الخابورة

كتب وطن
0

فُجع العمانيون بوفاة طفل وطفلة جرفتهما المياه في بولاية بمحافظة .

وذكر الدفاع المدني والإسعاف عبر “تويتر” انه تم العثور في البداية على طفلة ١٢ عاماً مفارقة للحياة، ولاحقاً تمّ العثور على الطفل الآخر وهو مفارق للحياة ايضاً بعد فقدانهما في مجرى الوادي.

وذكر حساب “أخبار الخابورة” على تويتر أنّ الطفلين الذي توفيا هما (عماد بن سليمان بن سيف المقبالي وأنوار بنت راشد بن خليفة المقبالية).

وقال الحساب إنه لن يقام للطفلين عزاء بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا وسيتم استقبال التعازي بواسطة الهاتف.

وشهدت مناطق متفرقة في سلطنة عمان من ضمنها ولاية الخابورة مساء الاحد تساقطاً غزيراً للأمطار، أدّى الى جريان الأودية والسيول .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بعد ورود “34” طلبا بشكل رسمي.. الحكومة العُمانية تجدد تحذيراتها بشأن صور…

الهدهد

فوز بايدن على “المتعجرف” ترامب يصب لصالح سلطنة عمان سياسيا واقتصاديا لهذه…

الهدهد

“شاهد” هذا الموروث الشعبي بسلطنة عُمان انتهى دون رجعة بفرمان سلطاني يطبق…

الهدهد

شهادة للتاريخ.. “شاهد” هذا ما لم يتم كشفه عن لقاء السلطان الراحل قابوس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.