فاجعة تهز قلوب العمانيين بعد الذي جرى في وادي الحواسنة بولاية الخابورة

فُجع العمانيون بوفاة طفل وطفلة جرفتهما المياه في مجرى وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

وذكر الدفاع المدني والإسعاف عبر “تويتر” انه تم العثور في البداية على طفلة ١٢ عاماً مفارقة للحياة، ولاحقاً تمّ العثور على الطفل الآخر وهو مفارق للحياة ايضاً بعد فقدانهما في مجرى الوادي.

تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الباطنة مع بلاغ فقدان طفلين في مجرى وادي الحواسنة بولاية #الخابورة، حيث تم العثور على طفلة ١٢ عاماً مفارقة للحياة وجار البحث عن الطفل الآخر.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) November 8, 2020

إلحاقاً لبلاغ فقدان طفلين في مجرى وادي الحواسنة بولاية #الخابورة، تم العثور على الطفل الآخر وهو مفارق للحياة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) November 9, 2020

وذكر حساب “أخبار الخابورة” على تويتر أنّ الطفلين الذي توفيا هما (عماد بن سليمان بن سيف المقبالي وأنوار بنت راشد بن خليفة المقبالية).

وقال الحساب إنه لن يقام للطفلين عزاء بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا وسيتم استقبال التعازي بواسطة الهاتف.

بقلوب مؤمنة وبقضاءالله وقدره تلقينا نبأ وفاة .

عماد بن سليمان بن سيف المقبالي

أنوار بنت راشد بن خليفة المقبالية من الرفيعة وادي الحواسنة بولاية الخابورة

{ لن يقام لهما عزاء بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا } وسيتم استقبال التعازي بواسطة الهاتف — أخبارالخابورة (@AlKaboura_News) November 8, 2020

وشهدت مناطق متفرقة في سلطنة عمان من ضمنها ولاية الخابورة مساء الاحد تساقطاً غزيراً للأمطار، أدّى الى جريان الأودية والسيول .