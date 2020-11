“سي ان ان” تكشف كواليس ما يجري في البيت الابيض.. كوشنر يحاول اقناع “حماه” بقبول الهزيمة أمام بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل محاولات المستشار الخاص للرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، لإقناعه بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت شبكة (CNN) الأمريكية، عن مصدران لم تسمهما، قولهما، إن جاريد كوشنر، تواصل مع ترامب لحمله على الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وذلك في بعد بيان صادر عن حملة ترامب الانتخابية رفضت فيها فوز بايدن.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن خطوة كوشنر جاءت بعد بيان من حملة ترامب جاء بعد لحظات على إعلان مؤشرها بأن بايدن سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وقال فيه إن على بايدن “عدم الاستعجال وتزيف أنه الفائز” وأن السباق الانتخابي “بعيد عن النهاية”.

وقال ترامب في بيانه: “لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز أصوات صادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية”.

ووفقا لكايت بيدنغفيلد، نائب حملة بايدن- هاريس الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.

وفي سياق ذي صلة، غرد دونالد ترامب جونيور، نجل دونالد ترامب عقب إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية وخسارة والده، لافتاً إلى 70 مليون جهوري غاضب في إشارة إلى عدد الأصوات التي نالها والده، “دون أن تحرق أي مدينة.

جاء ذلك في تغريدة لدونالد ترامب جونيور على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها وفق ما رصدت “وطن”: “70 مليون جمهوري غاضب لم تحرق مدينة واحدة على الأرض”.

70 million pissed off republicans and not one city burned to the ground.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 7, 2020