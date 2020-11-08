ترامب وكوشنر
ترامب وكوشنر
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“سي ان ان” تكشف كواليس ما يجري في البيت الابيض.. كوشنر يحاول اقناع “حماه” بقبول الهزيمة أمام بايدن

كتب Author 2
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل محاولات المستشار الخاص للرئيس الأمريكي الخاسر وصهره، جاريد ، لإقناعه بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز المرشح الديمقراطي .

 

ونقلت شبكة (CNN) الأمريكية، عن مصدران لم تسمهما، قولهما، إن ، تواصل مع لحمله على الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وذلك في بعد بيان صادر عن حملة ترامب الانتخابية رفضت فيها .

 

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن خطوة كوشنر جاءت بعد بيان من حملة ترامب جاء بعد لحظات على إعلان مؤشرها بأن بايدن سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وقال فيه إن على بايدن “عدم الاستعجال وتزيف أنه الفائز” وأن السباق الانتخابي “بعيد عن النهاية”.

 

وقال ترامب في بيانه: “لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز أصوات صادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية”.

 

ووفقا لكايت بيدنغفيلد، نائب حملة الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.

 

وفي سياق ذي صلة، غرد دونالد ترامب ، نجل دونالد ترامب عقب إعلان نتيجة وخسارة والده، لافتاً إلى 70 مليون جهوري غاضب في إشارة إلى عدد الأصوات التي نالها والده، “دون أن تحرق أي مدينة.

 

جاء ذلك في تغريدة لدونالد ترامب جونيور على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها وفق ما رصدت “وطن”: “70 مليون جمهوري غاضب لم تحرق مدينة واحدة على الأرض”.

 

وكان موقع تويتر قد قيد مشاركة تغريدة من نجل ، مساء الخميس، دعا فيها والده إلى “خوض حرب شاملة بشأن هذه الانتخابات”، حيث كتب: “أفضل شيء لمستقبل هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش… التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!”.

 

واقترح نجل ترامب على والده أن “يخوض حربًا شاملة” بسبب كل عمليات تزوير الناخبين المتفشية، التي ما زلنا لا نملك أي دليل عليها.

 

ولاحقاً، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في خطاب النصر الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية بالقول: “شعب هذه البلاد قال كلمته”.

 

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا، وسيعمل من أجل أن يعيد للولايات المتحدة الأميركية هيبتها، مضيفاً: “لقد حققنا نصرا ساحقا وأن الرقم 74 مليون، هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في السابق”.

 

 

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