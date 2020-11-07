4 أمور تُرعب محمد بن سلمان بعد فوز بايدن .. وسلاحه لمواجهتها: الإحتماء باسرائيل بالتطبيع!

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، الخطر الفوري على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد استلام جو بايدن الحكم ورئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “مجتهد” في تغريدة، رصدتها “وطن” إنّ “الخطر الفوري” على ابن سلمان إذا استلم بايدن هو تكليف CIA بنشر معلوماتها عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، إضافةً إلى إجباره على رفع الحصار عن قطر، وإيقاف السلاح والذخيرة عن حرب اليمن، وكذلك إجباره على إطلاق سراح آل سعود والنشطاء الليبراليين.

وأشار إلى أنّ “الخطر غير الفوري” هو إزاحة ابن سلمان.

واعتبر أنّ “سلاح ابن سلمان” لمواجهة ذلك الاحتماء بإسرائيل بالتطبيع.

الخطر الفوري على ابن سلمان إذا استلم بايدن تكليف CIA بنشر معلوماتها عن قتل خاشقجي

إجباره على رفع الحصار عن قطر

إيقاف السلاح والذخيرة عن حرب اليمن

إجباره على إطلاق سراح آل سعود والنشطاء الليبراليين الخطر غير الفوري هو إزاحة ابن سلمان سلاح ابن سلمان: الاحتماء بإسرائيل بالتطبيع — مجتهد (@mujtahidd) November 7, 2020

وخلال الانتخابات الأمريكية، أعاد ناشطون نشر تصريحات لـ “بايدن” عن السعودية توعد فيها بمحاسبة ابن سلمان، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال خاشقجي، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن .

وكان “بايدن” انتقد في ندوة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، ما وصفه بأنه “شيك على بياض خطير” من ترامب للمملكة، ووعد بأنه “سيأمر بإعادة تقييم العلاقات” مع السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، “الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم”.

وأضاف: “سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا”.

وأشار أن “الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة”.

ومضى بالقول: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة”.

في المقابل، رفض دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: “الانتخابات لم تنته بعد”.

وغادر ترامب البيت الأبيض باتجاه نادي الجولف في فرجينيا، والتقطت عدسات المصورين

لقطات له وهو يمارس اللعبة، في وقتٍ بدأ فيه أنصار بايدن احتفالات الفوز بالشوراع .