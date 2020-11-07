أيام سوداء على ابن سلمان.. نجل سلمان العودة يستبشر بفوز بايدن وهذا وضع “معتقلي الرأي”

استبشر الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، بفوز جو بايدن بسباق الانتخابات ووصوله إلى رئاسة أمريكا حيث سبق أن ندد بايدن بسياسات ابن سلمان القمعية واعتقاله المعارضين وأصحاب الرأي.

ودون عبدالله سلمان العودة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على فوز بايدن ما نصه:”السجناء السياسيين والشعوب المقهورة في كل العالم تحتفل الآن [وتتطلع إلى بايدن]، بينما المستبدون والديكتاتوريون يفتحون العزاء! هذا يخبرك الكثير عن الوضع حالياً”

"السجناء السياسيين والشعوب المقهورة في كل العالم تحتفل الآن [وتتطلع إلى بايدن]، بينما المستبدون والديكتاتوريون يفتحون العزاء!

هذا يخبرك الكثير عن الوضع حالياً" https://t.co/3f8Dl2bZFo — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 7, 2020

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وسبق أن صرح جو بايدن الذي أصبح اليوم الرئيس الأمريكي رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية بفوز ساحق على ترامب، بأنه سيحاسب ابن سلمان على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وسيوقف الدعم الأمريكي للمملكة بسبب سياسات ابن سلمان واعتقال المعارضين وأصحاب الرأي.

وأعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض لأنصار بايدن.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب

في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بايدن تحصل على 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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