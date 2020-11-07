“سيرمونكم على قارعة الطريق”.. “شاهد” عضو شورى سعودي يثير سخرية واسعة في رسالة تحذيرية للفتيات السعوديات!

أثار عضو مجلس الشورى السعودي ونائب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبد الله الفوزان، جدلاً واسعاً عبر “تويتر” برسالته إلى فتيات المملكة.

وقال الفوزان بتغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ورصدتها “وطن”: “يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكم “.

وتابع: “سيرمونكم على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم … فالحذر الحذر بارك الله فيكم”.

يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكم ثم يرمونكم على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم … فالحذر الحذر بارك الله فيكم. — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) November 6, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تغريدته بالهجوم، معتبرين أن ما قاله الفوزان، اعترافاً صريحاً بوجود ظُلم تتعرض له النساء السعوديات، ضاربين بما يحدث للناشطة السعودية لجين الهذلول مثلاً في ذلك.

شرعنوا قانون لمناهضة العنف الأسري وضمان حماية فعلية للمعنفات، وأغلقوا دار الرعاية واستبدلوه بسجن الأحداث، والغوا بلاغات التغيب والعقوق بعد ذلك سينتهي لجوء السعوديات بالخارج . https://t.co/BiXsEYE230 — عاصي (@sweet6622) November 6, 2020

المفروض تبحث خلف أسباب رغبة بناتك في الهرب وبتعرف من يستحق التوعية والنصح 🙂

كالعادة التغريدة موجهة للبنات وللي يرد بالتأييد كلهم ذكور 😂 https://t.co/5ktE7vnWzu — 🎼 (@Ohn0tmy) November 6, 2020

نزلت تحت أتأكد من التاريخ قلت وش دعوة محركين تويتة من عام ٢٠١٥ !

لكن 😂😂😂😂😂😂

للحين تصايحون؟ نص المواطنات راحو وعاشو حياة كريمة حياة حُرّة مليانة حقوق أصيلة بدون وصاية من احد ولا حكومة تسجنهم 😂😂😂 صيحو اكثر صيحووووو وانقرضو انتم وسلالتكم العفنة 😂😂😂😂 https://t.co/TphFPpbRYt — Freedom power 1114 (@Freedom_femme) November 6, 2020

ممكن ماتتكلمون عن او مع البنات لمدة عشر سنين قدام لأن حامت كبودنا خلاص https://t.co/226PUpRyYC — S.. FML (@femmwolf) November 6, 2020

يابناتنا العزيزات تحملوا ظلم اهلكم واذا عليكم خطر عيشوا في دار الرعاية مثل السجينات للابد ..قارعة الطريق ارحم واعز من ذل بيوت الرعاية وظلم الاهل https://t.co/T7kco6gfSF — ◆_◆ (@without_23) November 6, 2020

بينما ردت فتيات سعوديات على الفوزان بتأكيدهن أنهن يتمنين أن يحدث ذلك، وأن يهربن من الظلم والاستبداد وحقوقهن المعدومة في المملكة إلى بلاد الخارج.

"تحت دعوى الظلم الذي تتعرض له المرأة"

يعني تعرفون انه فيه ظلم طيب ليه ما تحلون مشاكل النساء ؟ ليه ما تعطونهم حرية القرار في الزواج و أمور أخرى؟

ليه تخلون الأجانب يستغلون ذا الشيء؟

الحل بيدكم. https://t.co/v8Yt5wLxgq — كوليتا (@Coletta_0) November 6, 2020

بليز بليز ضروري احد يجيني خاص يغريني ويستدرجني 🙏🏼 https://t.co/uoVKec16ze — 00:00 (@absac11114) November 6, 2020

الله ابغى احد يستدرجني ويوديني لبلاد الكفار🥵🥵🥵❤️❤️❤️ https://t.co/IimbmsJJME — ‏﮼روان (@_CloudxR) November 6, 2020

وسلط تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق، الضوء على عدد لا حصر له من النساء المحاصرات في السعودية، وذكر التقرير أن السعوديات يواجهن النساء التمييز المنهجي وقد يتعرضن للعنف الأسري بموجب نظام ولاية الرجل، ولا يملكن مكانا يلجأن إليه عندما يواجهن سوء المعاملة، ما يدفع ذلك بعض النساء إلى القيام بمحاولات خطرة للفرار من البلاد.

وفي عام 2015، أفادت “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” بالسعودية أنها واجهت 8,016 حالة من الإيذاء الجسدي والنفسي، ومعظمها يتعلق بالعنف بين الزوجين، وجرّمت السعودية العنف الأسري في 2013، لكن الناشطين انتقدوا عدم تطبيق القانون.

وأشارت تقديرات “برنامج الأمان الأسري الوطني” السعودي أن 35% من النساء السعوديات تعرضن للعنف.

وفي سياق متصل، كانت لجين الهذلول قد اعتقلت مع 10 ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة في السعودية في مايو/ أيار 2018، قبل أسابيع من رفع الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة.

وتقول “غرانت ليبرتي”، وهي منظمة خيرية لحقوق الإنسان تشن حملة لإطلاق سراح لجين، إن هناك حالياً 12 ناشطة في مجال حقوق الإنسان في السجون السعودية، ومن بين هؤلاء خمسة على الأقل تعرضن للتعذيب، وأربعة على الأقل تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي.

وتنقل المحررة عن علياء الهذلول وهي الشقيقة الأكبر للجين قولها “إن على حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولية مباشرة بالدفاع عن لجين. فبدون نشاطها، ما كان للإصلاحات التي تروج السعودية لها علناً أن ترى النور. يجب أن يتم إطلاق سراح لجين فوراً وبدون شروط وعلى الحكومات أن تحترم التزاماتها إزاء حقوق الإنسان”.

يذكر أن لجين تنتظر محاكمتها بتهم تتعلق بالاتصال بجهات أجنبية معادية للسعودية وتجنيد موظفين حكوميين لجمع معلومات سرية وتقديم دعم مالي لهيئات خارج البلاد معادية للمملكة. وينفي المسؤولون السعوديون المزاعم بالتعذيب ويقولون إنهم يحققون في الإدعاءات الخاصة بسوء المعاملة.

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