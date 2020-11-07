بينما وضع “ابن زايد وابن سلمان” رأسيهما في الرمل .. أمير قطر يهنّئ بايدن بالفوز وهذا ما قاله

هنّأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أمير قطر تميم في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر“، رصدتها “وطن”: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كاملا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 7, 2020

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

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وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، “الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم”.

وأضاف: “سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا”.

وأشار أن “الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة”.

ومضى بالقول: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة”.

في المقابل، رفض دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: “الانتخابات لم تنته بعد”.

وغادر ترامب البيت الأبيض باتجاه نادي الجولف في فرجينيا، والتقطت عدسات المصورين

لقطات له وهو يمارس اللعبة، في وقتٍ بدأ فيه أنصار بايدن احتفالات الفوز بالشوراع .