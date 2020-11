بينما وضع “ابن زايد وابن سلمان” رأسيهما في الرمل .. أمير قطر يهنّئ بايدن بالفوز وهذا ما قاله

هنّأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أمير قطر تميم في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر“، رصدتها “وطن”: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كاملا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries

