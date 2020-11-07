أمير قطر يهنئ بايدن بالفوز برئاسة أمريكا
أمير قطر يهنئ بايدن بالفوز برئاسة أمريكا
الهدهد

بينما وضع “ابن زايد وابن سلمان” رأسيهما في الرمل .. أمير قطر يهنّئ بايدن بالفوز وهذا ما قاله

كتب وطن
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هنّأ أمير دولة آل ثاني، الرئيس الأمريكي المنتخب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أمير  قطر تميم في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر“، رصدتها “وطن”: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كاملا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

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وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، “الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم”.

وأضاف: “سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا”.

وأشار أن “الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة”.

ومضى بالقول: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة”.

في المقابل، رفض ، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: “الانتخابات لم تنته بعد”.

وغادر باتجاه نادي الجولف في فرجينيا، والتقطت عدسات المصورين
لقطات له وهو يمارس اللعبة، في وقتٍ بدأ فيه أنصار بايدن احتفالات الفوز بالشوراع .

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