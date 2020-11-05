متاجر كارفور في الكويت خاوية بسبب مقاطعة المنتجات الفرنسية
متاجر كارفور في الكويت خاوية بسبب مقاطعة المنتجات الفرنسية
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“شاهد” متاجر كارفور في الكويت “في مهبّ الريح” .. الكويتيون يوجّهون لها ضربة قوية نصرةً للإسلام والنبي

كتب وطن
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أظهر مقطع فيديو أحد أفرع متاجر الفرنسية في خاوية من المتسوقين مع استمرار حملة مقاطعة رداً على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام والنبي محمد عليه السلام.

وبيّن الفيديو الذي رصدته “وطن”، المتجر خاوياً من الزبائن باستثناء العمال وحراس الأمن، الأمر الذي يؤكد التزام الكويتيين بحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأشاد مغرّدون بموقف الكويتيين في نصرة والإسلام، علماً أنّ الكويت كانت الدولة السبّاقة في إطلاق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت سلسلة في عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات أكدت فيها على أن ملكيتها تعود لشركة ماجد الفطيم، التي تتخذ من مقراً لها بعد دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية.

وتتواصل حتى اليوم حملات مقاطعة البضائع الفرنسية في عدد من الدول الاسلامية والعربية، على خلفية تصريحات مسيئة للإسلام والنبي محمد صدرت عن مسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل .

على مقربةٍ من ذلك، اعترف  وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده أغلقت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 43 مسجدا.

وزعم دارمانان أن بلاده بحاجة إلى قانون لمحاربة ما اسماها “الإسلاموية” وليس الإرهاب. مبينا أن الرئيس إيمانويل ماكرون أغلق مساجد أكثر من جميع أسلافه.

 

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