“شاهد” متاجر كارفور في الكويت “في مهبّ الريح” .. الكويتيون يوجّهون لها ضربة قوية نصرةً للإسلام والنبي

أظهر مقطع فيديو أحد أفرع متاجر كارفور الفرنسية في الكويت خاوية من المتسوقين مع استمرار حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام والنبي محمد عليه السلام.

وبيّن الفيديو الذي رصدته “وطن”، المتجر خاوياً من الزبائن باستثناء العمال وحراس الأمن، الأمر الذي يؤكد التزام الكويتيين بحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

أحد فروع "كارفور" في #الكويت هذا اليوم .. هذا ولا زلنا في البداية ! بيض الله وجوهكم يا أهل الكويت ❤️#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه9 pic.twitter.com/Q1ooJ1oVYp — نحو الحرية (@hureyaksa) November 5, 2020

وأشاد مغرّدون بموقف الكويتيين في نصرة النبي محمد والإسلام، علماً أنّ الكويت كانت الدولة السبّاقة في إطلاق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

اهل الكويت اهل عزة و أنفة…و غيرتهم علي رسول الله لا تحتاج تعليق — أشــ….رفــ قاطعوا فرنسا (@ashrf_go) November 5, 2020

الكويت حكومه و شعبا لا تخيب الامه في كل قظاياها

برافوووووو عليكم — المقص (@safarymed) November 5, 2020

عز الله انهم يستحققون ان يكونو ملوك للعرب الف تحية لكم من اليمن — tariqmed3 (@tariq_med9) November 5, 2020

عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية عبارة عن خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم — SSS456 (@Syy617) November 5, 2020

وفي وقت سابق، أصدرت سلسلة متاجر كارفور في عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات أكدت فيها على أن ملكيتها تعود لشركة ماجد الفطيم، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بعد دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية.

وتتواصل حتى اليوم حملات مقاطعة البضائع الفرنسية في عدد من الدول الاسلامية والعربية، على خلفية تصريحات مسيئة للإسلام والنبي محمد صدرت عن مسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون.

على مقربةٍ من ذلك، اعترف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده أغلقت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 43 مسجدا.

وزعم دارمانان أن بلاده بحاجة إلى قانون لمحاربة ما اسماها “الإسلاموية” وليس الإرهاب. مبينا أن الرئيس إيمانويل ماكرون أغلق مساجد أكثر من جميع أسلافه.