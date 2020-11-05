جريمة صدمت الكويتيين.. كويتي “ثارت شهوته” على صديقه فخدره “بقطعة حلوى” وما حدث صادم ومخجل!

نقلت صحيفة الأنباء “الكويتية” تفاصيل جريمة غريبة وصادمة لشاب كويتي حاول ممارسة أفعال خادشة مع صديقه، بعدما خدره بقطعة حلوى داخل منزله.

وخلصت التحقيقات بحسب الصحيفة المحلية إلى تصنيف القضية باعتبارها جناية هتك عرض وسرقة.

ونقلت “الأنباء” عن مصدر أمني قوله إنه مواطنا يبلغ من العمر 20 عاما تقدم الى أحد مخافر محافظة الأحمدي وقال إن زميلا له حضر الى مسكنه وتحديدا الى شقة يقيم بها بشكل غير دائم.

وأضاف موضحا أن المدعى عليه قام بتقديم قطعة من الحلوى وما أن تناولت القطعة المقدمة لي- والكلام لا يزال على لسان المجني عليه- حتى شعرت بنعاس ودوار ودخلت في شبه غيبوبة مؤقتة.

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وتابع المجني عليه:”شعرت بأن الزائر صدرت منه تصرفات خادشة وانه غير واعٍ

وانه وبعد ان استيقظ من النوم وجد أن المدعى عليه عبث بمحتويات الشقة وسرق مبلغا ماليا من خزينة داخل الشقة.”

وقال المصدر الأمني إنه بعد استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه اعترف بما صدر عنه من تصرفات خادشة. وهو ما دعا النيابة الى تصنيف القضية بالمسمى الوارد أعلاه.

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