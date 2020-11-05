أمير قطر يختار هذا الشيخ من العائلة الحاكمة سفيراً له في سلطنة عمان.. هذا ما قاله للسلطان هيثم عندما التقاه

تسلم سلطان عمان هيثم بن طارق، أوراق اعتماد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى مسقط.

ونقل السفير القطري الشيخ جاسم بن عبد الرحمن تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى سلطان عمان، وتمنياته له “بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب عمان بدوام التقدم والازدهار”.

من جانبه، حمَّل سلطان عمان هيثم بن طارق السفير تحياته إلى أمير قطر، “متمنيًا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار”. حسب ما أفادت وكالة الانباء القطرية “قنا”.

وأضافت “قنا”: “كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات”.

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وتتمتع قطر وسلطنة عمان بعلاقات جيدة، وسط أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 سنوات، حيث تقطع كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة، إضافة إلى القاهرة، علاقاتها مع الدوحة.

وسبق أن وصف السفير القطري في سلطنة عمان العلاقات بين البلدين بأنها راسخة وستحظى بالمزيد من الانفتاح والتقارب، لافتًا إلى مشاريع مشتركة يجري العمل عليها.

وتميزت العلاقات الثنائية بين دولة قطر والسلطنة بنوع من الاستقرار والثبات والازدهار، تم تتويجها بزيارات بين قادة البلدين وزيارات مكثفة بهدف دفع التعاون وتدعيم أواصر الأخوة بين البلدين.

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