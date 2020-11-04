كويتي يغتصب عاملته الفلبينية ويُوصلها بنفسه إلى المستشفى بعدما حدثت الكارثة!

وجهت عاملة فلبينية تهمة اعتداء جنسي إلى كفيلها الكويتي، وقالت إنه اغتصبها داخل منزله في إحدى مناطق محافظة العاصمة حتى أصابها بنزيف حاد تسبب في نقلها إلى مستشفى مبارك الكبير، وإدخالها العناية الفائقة.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني، فإن مواطناً كويتياً نقل عاملته الفليبينية إلى مستشفى مبارك الكبير، لعلاجها من نزيف تعرضت له، وعند وصولهما تدخل الطاقم الطبي، وأجرى الفحوصات اللازمة وتبين أن حالتها بحاجة إلى إدخالها العناية المركزة، وتلقت العلاج اللازم حتى استقرت حالتها الصحية.

ووجهت العاملة (32 عاماً)، أصابع الاتهام إلى كفيلها، وهو في العقد الرابع من عمره، والذي أوصلها إلى المستشفى. حيث ادعت أنه هو من قام بالاعتداء الجنسي عليها وتسبب بإصابتها بنزيف.

وقالت الخادمة إن كفيلها وخلال وجود زوجته وأبنائه خارج المنزل اعتدى عليها رغم توسلاتها له بألا يفعل ذلك.

وسجلت قضية ضد الكفيل تم استدعاؤه على ذمتها للتحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه. وأمر وكيل النيابة بتصنيف القضية باعتبارها زنا لأن المبلغ عنه متزوج وذلك لحين الوقوف على كامل الحقيقة.

شاهد أيضا: “مغتصب الدمام” يشعل ضجة .. سعودي يغتصب فتاة “بعنف” والضحية تنشر الصور!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك