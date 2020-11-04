ماكرون وابن سلمان
ماكرون وابن سلمان
الهدهد

“شاهد” بظل حملة المقاطعة.. هل التقى ابن سلمان ماكرون في زيارة سرية مفاجئة قام بها لفرنسا؟

كتب وطن
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بخبر أورده حساب غير موثق على تويتر، يزعم قيام ولي العهد السعودي الأمير ، بإجراء زيارة سرية مفاجئة إلى لعقد صفقة اقتصادية.

 

الخبر الذي انتشر بالتزامن مع حملة المقاطعة التي انتشرت بالعالم الإسلامي ضد منتجات فرنسا ردا على إساءة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، نشره حساب غير موثق بتويتر يحمل اسم “مركز للدراسات والإعلام”

 

 

ومثلت الأنباء عن الزيارة السرية لـ”بن سلمان” إلى فرنسا ولقائه “ماكرون” سرًا صدمة خصوصًا في ظل الهجمة الفرنسية الشرسة ضد الإسلام وحملات الإساءة للنبي محمد.

 

وقال حساب “مركز الإمارات للدراسات والاعلام” على موقع “تويتر”: “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة مفاجأة لفرنسا لتوقيع اتفاقية اقتصادية”.

 

إلا أنه في يوم 30 أكتوبر خرج حساب “هيئة مكافحة الشائعات” السعودي الرسمي، ينفي هذه الأخبار ويكذبها شكلا وموضوعا.

 

ودون الحساب السعودي في تغريدة له رصدتها (وطن) موضحا ما نصه:”مايتداول بعنوان «ولي العهد السعودي في زيارة مفاجأة لفرنسا لتوقيع اتفاقية اقتصادية» غير صحيح”

 

 

وتابع أن مصدر الخبر حساب وهمي ومزيف بأسم «مركز الإمارات للدراسات والإعلام».

 

وأوضح أن الصورة الحقيقية هي لأخر زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا عام ٢٠١٨.”

 

ويتزايد الغضب في جميع أنحاء العالم الإسلامي من الرئيس الفرنسي و”هجماته المفترضة على الإسلام والنبي محمد”، مما أدى إلى دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية وتحذيرات أمنية لمواطني فرنسا في دول ذات أغلبية مسلمة.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” فتاة سعودية “وقحة” تتحرش بشاب في المدينة المنورة وتثير…

الهدهد

“تكساس الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.. العربية تثير سخرية…

تقارير

السعوديون اكتشفوا متأخراً إمكانية فشل ترامب.. ابن سلمان يرتعد خوفاً ويحضر نفسه لتغيير…

الهدهد

عادل الجبير بعد أن أكل القط لسانه عند الإساءة للنبي محمد يبكي على هجوم فيينا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.