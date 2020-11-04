العنود العيسى
العنود العيسى
حياتنا

“شاهد” العنود العيسى “جابت العيد” ونشرت فيديو لها وهي عارية تماماً لشحذ همم المتابعين!

كتب وطن
0

تصدرت ، التريند الأول عبر “تويتر” بعد نشرها فيديو مُخل بالآداب وهي عارية عبر حسابها على “”.

 

وبررت العنود العيسى فعلتها المشينة بأنها لم تقصد، وتم نشر الفيديو عن طريق الخطأ، وكتبت بمنشور رصدته “وطن”: “ياربي نزل مقطع بالغلط، كنت ألبس وبحطها خاص، أمانة عليكم تحذفوها”.

 

وظهرت العنود العيسى بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره لفداحة محتواه، عارية تماماً تمهيداً لارتداء ملابسها.

 

ورأى الناشطون أن العنود عيسى نشرت المقطع مُتعمدة، وتظاهرت بالبكاء لاحقاً لتزيد شهرتها فقط، مُطالبين بإيقاف حسابها لتأثر الفتيات بها.

 

وسبق أن أظهرت العنود عيسى مؤخرتها بشكل كامل دون ستر أو غطاء.

 

وظهرت العنود العيسى بفيديو عبر “سناب شات” وهي تحاول أن ترتدي البنطال الضيق، مُرفقةً إياه بتعليق “ملابسي ماعادت تقد لي”.

 

وتتعمد العنود العيسى إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة، فنشرت سابقاً صوراً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته، كما تظهر دائماً بملابسها الداخلية فقط وتتحدث بأمور خادشة للحياء.

 

الجدير بالذكر أن العنود عيسى تبلغ من العمر 35 عامًا وتقيم في بعد ابتعاثها كطالبة، وتعمل في مجال الموضة ولديها العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل.

شاهد أيضا: “هذا حريقة وين الإطفاء”.. “شاهد” السعودية العنود العيسى تستعرض مفاتنها ببكيني وتثير موجة غضب واسعة!

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” كيف أغاظت الفاشینیستا الكویتیة الدكتورة خلود مشاهير الخليج الذين…

حياتنا

“شاهد” مشهورة سعودية “تستعبد” شاباً وتطلب منه أن يحبو كالكلب…

حياتنا

هند القحطاني تنشر “فيديو قلّة حياء” وتثير سخطاً واسعاً…

حياتنا

“شاهد” داعية سعودي يُدعى الشيخ “فلاح” ينفجر غاضباً ويكشف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.