“شاهد” العنود العيسى “جابت العيد” ونشرت فيديو لها وهي عارية تماماً لشحذ همم المتابعين!

تصدرت السعودية العنود العيسى، التريند الأول عبر “تويتر” بعد نشرها فيديو مُخل بالآداب وهي عارية عبر حسابها على “سناب شات”.

وبررت العنود العيسى فعلتها المشينة بأنها لم تقصد، وتم نشر الفيديو عن طريق الخطأ، وكتبت بمنشور رصدته “وطن”: “ياربي نزل مقطع بالغلط، كنت ألبس وبحطها خاص، أمانة عليكم تحذفوها”.

وظهرت العنود العيسى بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره لفداحة محتواه، عارية تماماً تمهيداً لارتداء ملابسها.

#العنود_العيسي

تداول المغردين فيما بينهم مقطع فيديو مخل بالآداب من حساب العنود العيسى عبر حسابها في #السناب شات وتطالب بالحذف لأنها أرسلتها بالغلط!!! pic.twitter.com/SV3SVhGVGk — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) November 3, 2020

ورأى الناشطون أن العنود عيسى نشرت المقطع مُتعمدة، وتظاهرت بالبكاء لاحقاً لتزيد شهرتها فقط، مُطالبين بإيقاف حسابها لتأثر الفتيات بها.

#العنود_العيسي

ماكثروا مشهورات التعري والرخص وحتى مشهورات الإيحاءات الجنسيه من ورا التريلات الا بسبب الخرفان اللي مايأخذ من صفات الرجل الا انه ذكر ولولا مشاهداتكم لهالخزي ومتابعة هالمومسات اللي تتفصخ واللي تهز كان المجتمع رقى فوق مو كل ماله ويتجه للطريق المنحدره الله يلوع كبودكم — ﮼الروح⁵⁰⁵|مقيده (@Dr_alm_) November 4, 2020

#العنود_العيسي و ينتشر المقطع وتطلع تبكبك و تقول كنت برسله خاص و ارسلته عام و تزيد شهرته و يله سرا الليل — سووليماان (@_s9s_) November 3, 2020

#العنود_العيسي#متحرشه_المدينه_المنوره إلى كل فتاة ،،،

تأكدي بأننا نعيش في

زمن الجرأة زمن نزع الحياء

زمن سهولة المعصية

فعليگ أن تتمسكي بمبادئگ

واحذري من متابعة هؤلاء

الحمقى !!

وتأكدي أن العافية قد تذهب

بلحظة والموت يأتي بغتة

فلا تغتري بهذه الحياة — أحمد العمار (@ahmed5527) November 3, 2020

وسبق أن أظهرت العنود عيسى مؤخرتها بشكل كامل دون ستر أو غطاء.

وظهرت العنود العيسى بفيديو عبر “سناب شات” وهي تحاول أن ترتدي البنطال الضيق، مُرفقةً إياه بتعليق “ملابسي ماعادت تقد لي”.

وتتعمد العنود العيسى إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة، فنشرت سابقاً صوراً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته، كما تظهر دائماً بملابسها الداخلية فقط وتتحدث بأمور خادشة للحياء.

الجدير بالذكر أن العنود عيسى تبلغ من العمر 35 عامًا وتقيم في أمريكا بعد ابتعاثها كطالبة، وتعمل في مجال الموضة ولديها العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل.

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