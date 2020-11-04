“شاهد” ابنة بايدن الجميلة “آشلي” تخطف الأنظار من إيفانكا.. كم تستطيع أن تحلب من “بقر” الرياض وأبوظبي؟

تصدر اسم وصور “آشلي” ابنة المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس أمريكا ​جو بايدن مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد حدة المنافسة بين والدها وترامب على الوصول للبيت الأبيض.

وتعمد النشطاء في تغريدات ساخرة مقارنة “آشلي” بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي.

ابنه الرئيس القادم بايدن

الله يعين البعران في السعوديه والامارات

ايفانكا اخذت 500 مليار من السعوديه والامارات

والظاهر ان ابنه بايدن تخليهم يخلسوا سراويلهم

ياسراليماني pic.twitter.com/9lB8rpVx03 — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) November 4, 2020

وتساءلوا ما إذا كانت ستسير على خطى إيفانكا وتصبح شخصية مثيرة للجدل كما كان حال ترامب خلال فترة ولاية والدها.

#انتخابات_الرياسه_الاميركيه

آشلي بنت بايدن

تروح ايفانكا ترامب وابوها في ستين pic.twitter.com/EOwhP3t0IX — تسالي (@YtxRu3PH7rYD9rZ) November 4, 2020

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كما لفت النشطاء إلى تأثير إيفانكا على دول الخليج وقادته كما فعلت في الرياض مع ولي العهد ابن سلمان، وعن مدى تأثير ابنة بايدن في نفس الخط إذا ما نجح والدها في الوصول للبيت الأبيض.

#انتخابات_الرياسه_الاميركيه

آشلي بنت بايدن

تروح ايفانكا ترامب وابوها في ستين pic.twitter.com/EOwhP3t0IX — تسالي (@YtxRu3PH7rYD9rZ) November 4, 2020

ونفى ناشطون أن تكون هذه صورة أشلي ابنة بايدن ونشروا صورتها الحقيقية.

#الانتخابات_الأمريكية

هذه "إشلي بايدن" على اليمن، وليس كما شاع في وسائل التواصل! pic.twitter.com/XrvQzBvBNj — Jomaa ALdbis ALanzi (@JomaaAlanzi) November 4, 2020

ويشار إلى أن “آشلي بايدن” من مواليد 8 يونيو 1981، وتعد ناشطة إجتماعية، وسيدة أعمال تنفيذية وشخصية سياسية، وناشطة في مجال العدالة الإجتماعية.

لا تتأمل كثير يا مراقب

هذه اشلي بايدن وليست بجمال ايفانكا

الحلب راح يكون قليل 😂 pic.twitter.com/6aLzUokU5X — Mohammad.A.Y.Hyari (@mhyari13) November 3, 2020

وتزوجت آشلي من الدكتور هوارد كيرين “أخصائي الأنف والأذن والحنجرة” في 2 يونيو 2012.

آشلي بايدن 😂😂

الشوق دلة والمواصل

فناجيل ياراعي الفنجال

حظروا بيزاتكم الحلاب قادم وهذه ابنته 😁 pic.twitter.com/iYgamGSQu8 — Duraid Al-Dulaimi MD (@Vidoco2018) November 4, 2020

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