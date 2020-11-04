ابنة بايدن اشلي آشلي بايدن صورة تناقلها ناشطون والحقيقة في الخبر
صورة تناقلها ناشطون والحقيقة في الخبر
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“شاهد” ابنة بايدن الجميلة “آشلي” تخطف الأنظار من إيفانكا.. كم تستطيع أن تحلب من “بقر” الرياض وأبوظبي؟

كتب وطن
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تصدر اسم وصور “” ابنة المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد حدة المنافسة بين والدها وترامب على الوصول للبيت الأبيض.

 

وتعمد النشطاء في تغريدات ساخرة مقارنة “آشلي” بإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي.

 

وتساءلوا ما إذا كانت ستسير على خطى وتصبح شخصية مثيرة للجدل كما كان حال ترامب خلال فترة ولاية والدها.

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كما لفت النشطاء إلى تأثير إيفانكا على دول الخليج وقادته كما فعلت في مع ولي العهد ابن سلمان، وعن مدى تأثير في نفس الخط إذا ما نجح والدها في الوصول للبيت الأبيض.

 

ونفى ناشطون أن تكون هذه صورة أشلي ابنة بايدن ونشروا صورتها الحقيقية.

 

ويشار إلى أن “آشلي بايدن” من مواليد 8 يونيو 1981، وتعد ناشطة إجتماعية، وسيدة أعمال تنفيذية وشخصية سياسية، وناشطة في مجال العدالة الإجتماعية.

 

وتزوجت آشلي من الدكتور هوارد كيرين “أخصائي الأنف والأذن والحنجرة” في 2 يونيو 2012.

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