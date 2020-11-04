“شاهد” أمريكي يختار “المثيرة” هيفاء وهبي بورقة الاقتراع و”طز” في ترامب وبايدن.. الفنانة ردت عليه

شهدت الانتخابات الأمريكية الحالية بعض الطرائف التي لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وكان أبرزها قيام مواطن أمريكي بالتصويت لصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بدلا من اختيار ترامب أو بايدن.

وفي هذا السياق تداول النشطاء صورة لبطاقة إقتراع تظهر قيام مواطن أمريكي، بالتصويت للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي بدلا من التصويت لترامب أو بايدن.

😋 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 4, 2020

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وانتشرت الصورة تحت شعار “بين ترامب وبايدن نختار أيضا هيفاء”.

من جانبها اكتفت هيفاء وهبي بإعادة نشر التغريدة والتعليق بإيموجي ساخر عليها.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

هذا وأعلن جان أومالي ديلون، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية،

أن المرشح جو بايدن سيلقي خطابا للأمريكيين في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن ديلون، قوله: “أتوقع أنه في وقت لاحق من اليوم، أن يوجه نائب الرئيس (السابق) خطابا للشعب الأمريكي”.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، خلال كلمة من البيت الأبيض، أنه متجه للفوز بالانتخابات الرئاسية،

وذلك في وقت لم تعلن فيه النتائج الأولية في عدد من الولايات التي تضم أصواتا كبيرة في المجمع الانتخابي.

كما تحدث بايدن إلى مناصريه، معربا عن تفاؤله بالفوز برئاسة الولايات المتحدة، وأكد أنه يمضي على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك.

ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة “أسوشيتد برس” 213 صوتا، بينما بايدن حصد 238.

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