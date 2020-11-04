حرقتا دم ترامب.. المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب تفوزان بانتخابات مجلس النواب الامريكي

فازت النائبتان رشيدة طليب وإلهان عمر، اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس النواب الأميركي، وذلك ضمن الانتخابات العامة التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم الرئاسة وثلث أعضاء الكونغرس.

وحققت طليب، ديمقراطية من ديترويت، وهي فلسطينية الأصل، الفوز على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

وواجهت طليب، ايضاً، ثلاثة من المرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، وهم وسام جونسون من حزب ديترويت الطبقة العاملة وإيتا ويلكوكسون من حزب الخضر وارتيكا بومر من حزب “دافعي الضرائب، حيث خاضت طليب الانتخابات العامة في 2018 دون معارضة لمدة عامين.

كما فازت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا رغم الهجمات الشرسة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأنصاره من الجمهوريين ضدها.

وإلهان (الحان) عمر، هي واحدة من أربع نساء تقدميات ملونات تم انتخابهن لأول مرة في مجلس النواب عام 2018، وكانت عمر واحدة من فرقة “السكواد” التي كانت هدفاً متكرراً لتعليقات عنصرية من ترمب.

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم في أكثر من مناسبة إلهان عمر ورشيدة طليب، ووجه لهما اتهامات شديدة خاصة في ظل المعارضة الشديدة من النائبتين الأمريكيتين لسياسات ترامب في الولايات المتحدة وخارجها.

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