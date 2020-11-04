اقتصاد الإمارات ينهار حرفيا.. أكبر شركة طيران تواصل تسريح موظفيها وفي طريقها للإفلاس

كشفت وكالة “رويترز” عن استمرار أكبر شركات الطيران بالإمارات في سياسة تسريح موظفيها لعدم قدرتها على دفع الرواتب، بالتزامن مع توقف حركة الطيران بسبب كورونا فضلا عن انهيار اقتصاد البلاد بعد انخفاض أسعار النفط لمستوى كارثي.

وفي هذا السياق طلبت شركة طيران الإمارات من بعض الطيارين الحصول على إجازة لمدة عام بدون أجر، فيما تسعى لخفض التكاليف جراء تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب “رويترز” قالت متحدثة باسم الشركة اليوم، الأربعاء: “يمكن أن نؤكد أننا عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة لمدة 12 شهرا، مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل، وفق سرعة تعافي الطلب والاحتياجات التشغيلية”.

وتابعت المتحدثة أن الشركة ستواصل توفير الإقامة والتغطية الطبية والمزايا الأخرى لمن يحصلون على إجازة بلا أجر.

ومعظم العاملين في طيران الإمارات أجانب، أي لا يستحقون تلك المزايا التي تمنحها الحكومة لمواطني الإمارات.

وسرحت طيران الإمارات آلاف العاملين في العام الجاري، من بينهم طيارون وأطقم ضيافة، كما خفضت الأجور وطلبت من البعض الحصول على إجازات غير مدفوعة.

وتتعرض صناعة الطيران لأسوأ أزمة بعد تفشي الجائحة، التي أوقفت معظم رحلات الطيران، وأجبرت شركات الطيران في أنحاء العالم على تسريح العديد من العاملين فيها.

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة غير مسبوقة في تاريخه بسبب الانخفاض الكارثي بأسعار النفط، فضلا عن توقف حركة السياحة بدبي وأبوظبي تحديدا جراء تفشي فيروس كورونا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك