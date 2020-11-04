أردوغان يختار هذه السيدة سفيرة لتركيا في عُمان .. إليكم ما نشرته بعد لقائها السلطان هيثم بن طارق

تسلّم سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق الأربعاء، أوراق اعتماد السفيرة التركية عائشة سوزين، كسفيرة جديدة لتركيا في سلطنة عُمان.

وقالت السفيرة سوزين في تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر” باللغتين العربية والتركية، “اليوم، كان لي شرف تقديم أوراق اعتمادي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، لقد كانت مناسبة مجيدة”.

اليوم ، كان لي شرف تقديم اوراق اعتمادي الي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق .لقد كانت مناسبة مجيدة. 🇴🇲 🇹🇷 pic.twitter.com/BtAJy90Enh — Ayşe Sözen (@aysesozenusluer) November 4, 2020

وأضافت “شرف كبير أن يعهد إلينا فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان، بتطوير العلاقات التركية العُمانية في جميع الجوانب”.

وأكدت قائلة “نحن كسفارة جمهورية تركيا في مسقط، نعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية”.

إنه لشرف كبير أن يعهد إلينا فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان @RTErdogan بتطوير العلاقات التركية العمانية في جميع الجوانب ، ونحن بصفتنا سفارة جمهورية تركيا في مسقط @TCMuskatBE ، نعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية.🇴🇲 🇹🇷 pic.twitter.com/4aUDLtKc47 — Ayşe Sözen (@aysesozenusluer) November 4, 2020

وتتميز العلاقات التركية العُمانية تاريخيا بالقوة والمتانة، كما أنها شهدت تطورا ملحوظا في الأعوام الماضية.