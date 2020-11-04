سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة التركية الجديدة
سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة التركية الجديدة
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أردوغان يختار هذه السيدة سفيرة لتركيا في عُمان .. إليكم ما نشرته بعد لقائها السلطان هيثم بن طارق

كتب وطن
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تسلّم سلطان سلطنة عمان الأربعاء، أوراق اعتماد السفيرة التركية عائشة سوزين، كسفيرة جديدة لتركيا في سلطنة عُمان.

وقالت السفيرة سوزين في تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر” باللغتين العربية والتركية، “اليوم، كان لي شرف تقديم أوراق اعتمادي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، لقد كانت مناسبة مجيدة”.

 

وأضافت “شرف كبير أن يعهد إلينا فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان، بتطوير العلاقات التركية العُمانية في جميع الجوانب”.

وأكدت قائلة “نحن كسفارة جمهورية في مسقط، نعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية”.

 

وتتميز العلاقات التركية العُمانية تاريخيا بالقوة والمتانة، كما أنها شهدت تطورا ملحوظا في الأعوام الماضية.

 

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