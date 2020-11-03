مودل روز وهند القحطاني في المقدمة.. تحديث “سناب شات” يفضح كذب مشاهير مواقع التواصل!

فجر تحديث تطبيق “سناب شات” سلسلة فضائح للمشاهير العرب الذين كانوا يدعون أنهم الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، وذلك بعد التحديث المُفاجئ الذي كشف عن عدد المشتركين الحقيقين لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت مخفية.

وفضح التحديث الجديد زيف ما قاله مشهور “سناب شات” السعودي عبدالرحمن المطيري، بأنه الأكثر متابعة، حيث تبين أن عدد متابعيه فقط 2.9 مليون، وجاء في المرتبة الأخيرة بين المشاهير.

كما كشف تحديث سناب شات أن الفاشينستا الكويتية دكتورة خلود، هي الأعلى بين الإناث مشاهدة بمعدل 9.9 مليون مُتابع، تليها عارضة الأزياء السعودية مودل روز، والتي يبلغ عدد متابعيها 8.1 مليون متابع.

ويأتي نجم مواقع التواصل السعودي أسامة الدغيري، في المرتبة الثالثة بعدد متابعين 7.6 مليون متابع، أما هند القحطاني فيبلغ عدد متابعيها 5.9 مليون.

أكثر مشاهير الشرق الاوسط متابعة في سناب شات: 1. دكتوره خلود – 9.9 مليون

2. مودل روز – 8.1 مليون

3. اسامه الدغيري – 7.6 مليون

4. هند القحطاني – 5.9 مليون pic.twitter.com/l3weCJlWhN — VIRAL (@Viral_Arabic) November 3, 2020

#تحديث_السناب صار يطلع أرقام اشتراكات المشاهير اللي كانوا يهايطون علينا بمتابعينهم وفضح الكذابين😂 الأعلى في السعودية (حسب بحثي )هم

مودل روز 8.1M

حمد وعزيز 7.8M

اسامة الدغيري 7.6M

هند القحطاني 5.9M#ارقام_مشاهير_السناب pic.twitter.com/x2NSYBzJdx — حنان (@7nan_bm) November 3, 2020

وسخر الممثل السعودي فايز المالكي من “مجزرة الأرقام”، وعلق قائلا: “صحيت لقيت 1000 رسالة تنصحني بإغلاق عدد مشاهداتي في السناب وفوراً قمت وأقفلتها يعني لا أحد يعرفها الحمد الله”.

وتابع ساخراً من كذب بعض المشاهير: “المهم عدد المشتركين عندي 22 مليون وتسعين الف شوفو الصورة لا احد يقول نصاب”.

صحيت لقيت الف رسالة قفل

عدد مشاهداتك في السناب

وسيدة قمت قفلتها يعني مافي

احد يعرفها الحمد لله لحقت ع نفسي 😛

المهم عدد المشتركين عندي

22 مليون وتسعين الف شوفو الصورة لا احد يقول نصاب pic.twitter.com/xw4fbmJhfb — فايز المالكي (@fayez_malki) November 3, 2020

وتصدرت أرقام مشاهير سناب شات التريند الأول في السعودية والكويت. ودشن المغردون عدة هاشتاجات تحمل أسماء المشاهير مثل مودل روز وأسامة الدغيري وهند القحطاني.

وكان آخرها هاشتاج #مشاهير_الفلس_الكذابين، والذي هاجموا من خلاله المشاهير الذين كانوا يكذبون بشأن الأرقام الحقيقية لمُتابعيهم. مؤكدين أنهم كانوا يفعلون ذلك لخداع الشركات واستقطاب الإعلانات فقط.

والله اني كنت عارف انهم كذابين ويضحكون على الناس وعلى الشركات ويزودون ويزورون مشاهدات لهم سنين مزعجين امنا بشهرتهم بالاخير حليمة 3 مليون وافنان مليون حتى مشاهير التيك توك اكثر منهم 😂

والله يستر على الي وصل 20 مليون😂 #تحديث_السناب pic.twitter.com/bc46gTA1Pi — قيس (@_6milzz) November 3, 2020

عبدالرحمن المطيري وعامل لي فيها اللي مكسر الدنيا #تحديث_السناب pic.twitter.com/Edt2CBiSvC — ✉️ (@wvoo11) November 3, 2020

#تحديث_السناب

الحين فضحوا المشاهير كم يوم و يفضحون كل الناس — أمجد (@I_Good10) November 3, 2020

المشاهير قامو يخفون عدد المشاهدات كل هذا جوع وشفاحه للاعلانات وتطلع الوحده تمثل انها شبعانه وبنت عز لو شبعانين ماسويتو اعلانات 🤣 #تحديث_السناب — بنت الامير 🇸🇦 (@glooo_11) November 3, 2020

غش وتدليس

وفي هذا السياق، قال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم في تغريدة رصدتها “وطن”. إنه يجوز قانونياً للمعلنين الرجوع إلى مشاهير مواقع التواصل ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ماكان التعاقد على أساس أرقام المتابعين الوهمية.

وتابع: “لأن ذلك داخل في الغش والتدليس،. وقد ترقى في حالات معينة إلى جريمة نصب و احتيال “.

قانونياً : بجوز للمعلنين الرجوع على المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ماكان التعاقد على أساس ارقام المتابعين الوهمية ، لأن ذلك داخل في الغش والتدليس .

وقد ترقى في حالات معينة إلى جريمة نصب و احتيال .#تحديث_السناب https://t.co/x3nMqk95tL — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) November 3, 2020

شاهد أيضا: على رأسهم هند القحطاني وأمل الشهراني.. “شاهد” فضائح جنسية لمشاهير السعودية تقلب مواقع التواصل

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك