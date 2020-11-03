هند القحطاني من مشاهير مواقع التواصل
هند القحطاني
حياتنا

مودل روز وهند القحطاني في المقدمة.. تحديث “سناب شات” يفضح كذب مشاهير مواقع التواصل!

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فجر تحديث تطبيق “سناب شات” سلسلة فضائح للمشاهير العرب الذين كانوا يدعون أنهم الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، وذلك بعد التحديث المُفاجئ الذي كشف عن عدد المشتركين الحقيقين لمشاهير الاجتماعي بعد أن كانت مخفية.

 

وفضح التحديث الجديد زيف ما قاله مشهور “سناب شات” السعودي عبدالرحمن المطيري، بأنه الأكثر متابعة، حيث تبين أن عدد متابعيه فقط 2.9 مليون، وجاء في المرتبة الأخيرة بين المشاهير.

 

كما كشف تحديث سناب شات أن الفاشينستا الكويتية دكتورة خلود، هي الأعلى بين الإناث مشاهدة بمعدل 9.9 مليون مُتابع، تليها عارضة الأزياء مودل روز، والتي يبلغ عدد متابعيها 8.1 مليون متابع.

 

ويأتي نجم مواقع التواصل السعودي ، في المرتبة الثالثة بعدد متابعين 7.6 مليون متابع، أما هند القحطاني فيبلغ عدد متابعيها 5.9 مليون.

 

وسخر الممثل السعودي من “مجزرة الأرقام”، وعلق قائلا: “صحيت لقيت 1000 رسالة تنصحني بإغلاق عدد مشاهداتي في السناب وفوراً قمت وأقفلتها يعني لا أحد يعرفها الحمد الله”.

 

وتابع ساخراً من كذب بعض المشاهير: “المهم عدد المشتركين عندي 22 مليون وتسعين الف شوفو الصورة لا احد يقول نصاب”.

 

وتصدرت أرقام مشاهير سناب شات التريند الأول في السعودية والكويت. ودشن المغردون عدة هاشتاجات تحمل أسماء المشاهير مثل مودل روز وأسامة الدغيري وهند القحطاني.

 

وكان آخرها هاشتاج ، والذي هاجموا من خلاله المشاهير الذين كانوا يكذبون بشأن الأرقام الحقيقية لمُتابعيهم. مؤكدين أنهم كانوا يفعلون ذلك لخداع الشركات واستقطاب الإعلانات فقط.

غش وتدليس

وفي هذا السياق، قال المحامي في تغريدة رصدتها “وطن”. إنه يجوز قانونياً للمعلنين الرجوع إلى مشاهير مواقع التواصل ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ماكان التعاقد على أساس أرقام المتابعين الوهمية.

 

وتابع: “لأن ذلك داخل في الغش والتدليس،. وقد ترقى في حالات معينة إلى نصب و احتيال “.

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