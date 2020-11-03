“مفاجأة” .. الفنانة الكويتية حياة الفهد تصدم متابعيها والخليجيين بهذا الخبر!

كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن مفاجأة متعلقة بالجزء الثاني من مسلسل ”أم هارون“ الذي أثار عرضه على شاشة MBC رمضان الماضي ضجة واسعة واتهامات بالترويج للتطبيع .

وأعلنت حياة الفهد تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”أم هارون“ ويحمل اسم “عرش الطاووس” إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان بسبب تجدد أزمة فيروس كورونا وعودة دول إلى الإغلاق مرة أخرى. خاصة أن هذا العمل سيتم تصويره في إحدى الدول الأوروبية.

وقالت “حياة ” عبر”إنستغرام“: ”تم استبدال العمل في عمل آخر اجتماعي درامي كوميدي.. سيتم الإعلان عنه بعد يومين على صفحتنا مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.. وبإذن الله تعالى العمل القادم لشهر رمضان الكريم مفاجئة جميلة للجمهور سنعلن عنها قريبًا مع المخرج باسل الخطيب“.

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” لاحتوائه إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

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