تأجيل تصوير الجزء الثاني من أم هارون ويحمل اسم عرش الطاووس
تأجيل تصوير الجزء الثاني من أم هارون ويحمل اسم عرش الطاووس
حياتنا

“مفاجأة” .. الفنانة الكويتية حياة الفهد تصدم متابعيها والخليجيين بهذا الخبر!

كتب وطن
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كشفت الفنانة الكويتية عن مفاجأة متعلقة بالجزء الثاني من مسلسل ”“ الذي أثار عرضه على شاشة رمضان الماضي ضجة واسعة واتهامات بالترويج للتطبيع .

وأعلنت حياة الفهد تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”أم هارون“ ويحمل اسم “” إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان بسبب تجدد أزمة وعودة دول إلى الإغلاق مرة أخرى. خاصة أن هذا العمل سيتم تصويره في إحدى الدول الأوروبية.

وقالت “حياة ” عبر”إنستغرام“: ”تم استبدال العمل في عمل آخر اجتماعي درامي كوميدي.. سيتم الإعلان عنه بعد يومين على صفحتنا مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.. وبإذن الله تعالى العمل القادم لشهر رمضان الكريم مفاجئة جميلة للجمهور سنعلن عنها قريبًا مع المخرج باسل الخطيب“.

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون”  لاحتوائه إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى  مع .

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

 

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