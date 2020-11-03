في كشف لعوار سياسات الرياض وأبوظبي ورفضا لقرار التطبيع الخياني الذي اتخده محمد بن زايد مؤخرا، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية “أحمد ملا طلال”، الثلاثاء، إن الدستور العراقي المتفق عليه ينص على منع التطبيع مع إسرائيل.

واعتبر أحمد ملا طلال، أن ما حدث من توقيع معاهدة سلام بين بين الإمارات والبحرين والسودان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، هو شأن داخلي لتلك الدول.

وأضاف في لقاء متلفز، أنه “لا تغيير في المسار العام للشعب العراقي وحكومة البلاد التي تعلن دعمها لصيانة قضية فلسطين والحفاظ على عاصمتها القدس”.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية توجه بعض الأطراف السياسية (لم يسمها) نحو قبول التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. داعيا إلى “فرض تعليمات صارمة على ممثلي الأحزاب لعدم التثقيف نحو توريط الحكومة بملف التطبيع”.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لوح بمقايضة انسحاب قواته من العراق مقابل قيامها بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي أكتوبر الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء العراقي السابق “بهاء الأعرجي”. عن تحرك عراقي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

والعراق بين نحو 30 دولة في العالم لا تزال ترفض الاعتراف بالدولة التي أقامها اليهود على أرض فلسطين.

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