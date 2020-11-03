كورونا في الاردن
كورونا في الاردن
الهدهد

الوضع خرج عن السيطرة تماما في الأردن.. وهذا ما دعت إليه الإفتاء المواطنين “حتى يرفع الله البلاء”

كتب وطن
0

خرجت الأمور عن سيطرة السلطات في فيما يخص انتشار المستجد (كوفيد19)، ما دفع دائرة الإفتاء العام بالبلاد إلى دعوة المسلمين إلى إقامة صلوات “القنوت” فرادى وجماعات في الصلوات المفروضة والمسنونة لتفريج الكرب، ورفع الابتلاءات.

 

دائرة الافتاء الأردنية أكدت في فتوى لها اليوم، الثلاثاء، “أن دعاء القنوت في النوازل مشروع ومستحب، ووردت به السنة الشريفة من فعل صلى الله عليه وسلم، وبه أفتى جمهور الفقهاء، وهو مستحب في صلاة الجماعة والفرد، سراً وجهراً، عسى الله أن يرفع ما نزل بنا من بلاء”.

 

وأضافت الإفتاء وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” “أن الله شرع للناس أن يدعوه في كل وقت وحال. خاصة إذا أحاق بهم بلاء عام، أو نزلت بهم نازلة عم ضررها واستطال شررها. وذلك مبني عند أهل الإسلام على عقيدة القضاء والقدر، وأنّ الله عزّ وجل هو مسبّب الأسباب. ودافع ما شاء من قضائه بدعاء عباده المؤمنين”.

 

وأوردت الدار الأدلة الشرعية لوجوب هذه الصلاة، وكيفية أدائها، والدعاء المستحب فيها.

 

وسجل الأردن، أمس الاثنين، 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية. ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّد إصابتها إلى 81743. وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن ، ووزارة الصحة في الأردن.

 

هذا وتمّ تسجيل 47 حالة وفاة من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 913، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

اقرأ أيضا: شماتة سعودية وزغرودة على “العربية”.. إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته بفيروس كورونا تشعل فرحة في الرياض!

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مستشار ابن زايد يعلق على هذا القرار المفاجئ للسلطان هيثم بن طارق ويدس أنفه في الشأن…

الهدهد

حكام الإمارات أصبحوا “فئران تجارب”.. “شاهد” محمد بن راشد…

الهدهد

“الحمار لم يدخل السيرك لأنه حمار”.. “شاهد” كاتب أردني يتطاول…

الهدهد

رفض “خلع سرواله” فعرض عليه ابن زايد العلاج.. نقل الصادق المهدي إلى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.