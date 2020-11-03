شرطة عُمان توقع بـ”أغبى سارق” في السلطنة.. هذا ما فعله ليخفي آثار جريمته فافتضح أمره!

أشاد ناشطون في سلطنة عمان بجهود الشرطة السلطانية، بعد إلقائها القبض في محافظة البريمي على مجرم سرق أحد المنازل ولم يكتف بذلك بل أضرم النار في المنزل بعد إنهاء جريمته.

وأفادت شرطة عمان السلطانية في بيان لها على صفحتها بتويتر رصدته (وطن) أن قيادة شرطة محافظة البريمي ألقت القبض على شخص لقيامه بالسرقة وإضرام النار في منزل.

قيادة شرطة محافظة البريمي تُلقي القبض على شخص لقيامه بالسرقة وإضرام النار في منزل، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 3, 2020

وتابع بيان الشرطة السلطانية أن جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المجرم، دون كشف أي تفاصيل أخرى.

هذا واشاد عشرات النشطاء بجهود الشرطة في القبض على السارق الذي وصفوه بأنه “أغبى سارق”. حيث أقدم على إضرام الحريق في المنزل بعد سرقته ليخفي بصماته وآثار الجريمة فوقع في شر أعماله.

سبب الحرق يريد يطمس على بصماته 🌚 — سكووووفيلد 🇴🇲 (@SultanBadaai) November 3, 2020

فاهم بأن مسح البصمات والأدلة بإضرام النار لمحوها شكله. — أبو سليمان🇴🇲 (@JUMA_ALAJMI) November 3, 2020

ما سادنه سارق البيت بعد ولّع فيه🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ المفترض دبل عقوبة 👍 — Said Mana Al-Ghafri (@shadyom2001) November 3, 2020

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