الشرطة السلطانية في عمان
الشرطة السلطانية في عمان
حياتنا

شرطة عُمان توقع بـ”أغبى سارق” في السلطنة.. هذا ما فعله ليخفي آثار جريمته فافتضح أمره!

كتب وطن
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أشاد ناشطون في سلطنة عمان بجهود الشرطة السلطانية، بعد إلقائها القبض في محافظة على مجرم سرق أحد المنازل ولم يكتف بذلك بل أضرم النار في المنزل بعد إنهاء جريمته.

 

وأفادت شرطة عمان السلطانية في بيان لها على صفحتها بتويتر رصدته (وطن) أن قيادة شرطة محافظة البريمي ألقت القبض على شخص لقيامه بالسرقة وإضرام النار في .

 

وتابع بيان الشرطة السلطانية أن جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المجرم، دون كشف أي تفاصيل أخرى.

 

هذا واشاد عشرات النشطاء بجهود الشرطة في القبض على السارق الذي وصفوه بأنه “أغبى ”. حيث أقدم على إضرام الحريق في المنزل بعد سرقته ليخفي بصماته وآثار الجريمة فوقع في شر أعماله.

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