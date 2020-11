تشهد الانتخابات الأمريكية، التي اعتبرت أكثر استقطاباً منذ عقود، منافسة حادة جداً، وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للديموقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك.

وتوقع ترامب أن يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي اتهم الديموقراطيين بمحاولة سرقتها، وقال في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020