الجزيرة تُقيل جمال ريان.. “نسناس ابن زايد” اخترق القيادة القطرية و”عرف المخفي” والمذيع البارز دمر جبهته

خرج الإعلامي الأردني المرتزق يوسف علاونة، يزعم في فيديو جديد له أن قناة “الجزيرة” أقالت مذيعها البارز جمال ريان وأوقفته عن العمل، ليخرج ريان يرد عليه ويضعه في موقف محرج جعله سخرية مواقع التواصل.

وبث “نسناس ابن زايد” يوسف علاونة مقطع فيديو جديد عبر قناته بيوتيوب، زعم فيه أنهم تم إيقاف جمال ريان عن العمل، وأيضا منعه من التغريد على تويتر لمدة شهر.

لا شيء مما ذكره هذا النصاب صحيحا ، لم يتم ايقافي عن العمل في الجزيرة ، او ايقافي عن الكتابة في تويتر ، وإنما استمتع باجازتي السنوية هنا في #قطر الجميلة ، وبين اهلها المحترمين ، حيث حرية التعبير ، الى اللقاء pic.twitter.com/PMZfyt1bAr — جمال ريان (@jamalrayyan) November 3, 2020

الهذيان الذي رد عليه “ريان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر وقال:”لا شيء مما ذكره هذا النصاب صحيحا ، لم يتم ايقافي عن العمل في الجزيرة ، او ايقافي عن الكتابة في تويتر”

وتابع موضحا ما وضع علاونة في موقف محرج حوله لـ”مسخرة تويتر”:”وإنما استمتع باجازتي السنوية هنا في #قطر الجميلة ، وبين اهلها المحترمين ، حيث حرية التعبير ، الى اللقاء”

ويوسف علاونة هو بوق إماراتي بامتياز يطبل لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد باستمرار. مقابل ما يغدقه عليه من “الرز” ودائما ما يبرر قرارات ابن زايد القمعية وخياناته للخليج والعرب. وكان آخرها إعلان التطبيع رسميا مع الكيان المحتل.

وما يثبت تحول “علاونة” وتلونه كالحرباء هو موقف العدائي السابق للسعودية قبل تحالف ابن زايد مع ابن سلمان. فبعدما كان يهاجم السياسة السعودية ليل نهار، بات ضيفا دائما على الرياض ومدافع شرس عن سياسات ولي العهد السعودي القمعية.

وتستهدف كتائب الذباب الإلكتروني قناة الجزيرة ومذيعيها وخاصة جمال ريان وغادة عويس.

نظرا لفضحهم مخططات قادة الحصار وكشفهم جرائم الرياض وأبوظبي.

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