جمال ريان
جمال ريان
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الجزيرة تُقيل جمال ريان.. “نسناس ابن زايد” اخترق القيادة القطرية و”عرف المخفي” والمذيع البارز دمر جبهته

كتب وطن
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خرج الإعلامي الأردني المرتزق ، يزعم في فيديو جديد له أن قناة “الجزيرة” أقالت مذيعها البارز وأوقفته عن العمل، ليخرج ريان يرد عليه ويضعه في موقف محرج جعله سخرية مواقع التواصل.

 

وبث “نسناس ابن زايد” يوسف علاونة مقطع فيديو جديد عبر قناته بيوتيوب، زعم فيه أنهم تم إيقاف جمال ريان عن العمل، وأيضا منعه من التغريد على تويتر لمدة شهر.

 

 

الهذيان الذي رد عليه “ريان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر وقال:”لا شيء مما ذكره هذا النصاب صحيحا ، لم يتم ايقافي عن العمل في الجزيرة ، او ايقافي عن الكتابة في تويتر”

 

وتابع موضحا ما وضع علاونة في موقف محرج حوله لـ”مسخرة تويتر”:”وإنما استمتع باجازتي السنوية هنا في # الجميلة ، وبين اهلها المحترمين ، حيث حرية التعبير ، الى اللقاء”

 

ويوسف علاونة هو بوق إماراتي بامتياز يطبل لولي عهد باستمرار. مقابل ما يغدقه عليه من “الرز” ودائما ما يبرر قرارات ابن زايد القمعية وخياناته للخليج والعرب. وكان آخرها إعلان رسميا مع الكيان المحتل.

 

وما يثبت تحول “علاونة” وتلونه كالحرباء هو موقف العدائي السابق للسعودية قبل تحالف ابن زايد مع ابن سلمان. فبعدما كان يهاجم السياسة ليل نهار، بات ضيفا دائما على ومدافع شرس عن سياسات ولي العهد السعودي القمعية.

 

وتستهدف كتائب الذباب الإلكتروني قناة الجزيرة ومذيعيها وخاصة جمال ريان وغادة عويس.
نظرا لفضحهم مخططات قادة الحصار وكشفهم جرائم الرياض وأبوظبي.

 

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