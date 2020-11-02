وزير التسامح قدوته في ذلك .. مدير في الإمارات دخل على خادمته وهي نائمة فاغتصبها وهذا مافعله لاحقاً!

تعرضت خادمة أفريقية في الإمارات إلى هتك عرض بالإكراه أثناء نومها من قبل مديرها الآسيوي، وذلك بعد الدخول إلى غرفتها صباحا وهي نائمة، بحجة إصلاح قفل الباب الذي كان مفتوحا وقت الواقعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة قولها إن المدير البالغ من العمر 36 عاما استغل عمل المجني عليها كخادمة له في منزله، وتوجه صباح يوم الجريمة إلى غرفتها التي لم تكن محكمة الإغلاق، بحجة استبدال القفل، وحين وجدها نائمة، استغل ذلك وهتك عرضها بالإكراه وتركها في حالة انهيار وغادر لعمله وكأن شيئاً لم يحدث.

وغادرت المجني عليها المنزل واتصلت بالشرطة، وتوجه أحد أفراد الأمن إلى مكان البلاغ. ووجدها تبكي خارج المنزل وأخبرته لدى الاستماع إلى أقوالها، بأن كفيلها دخل إلى غرفتها وهي نائمة. بحجة تغيير قفل الباب واعتدى عليها بالإكراه ثم غادر الغرفة وكأن شيئا لم يكن.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية موجهةً له تهمة هتك عرض بالإكراه.

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