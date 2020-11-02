جمعية الصداقة العمانية الاسرائيلية
جمعية الصداقة العمانية الاسرائيلية
الهدهد

ما علاقة الراحل قابوس؟.. حسابات وقنوات منسوبة لقبائل عُمانية تروج للتطبيع و”الشاهين” يفضح من يقف ورائها

كتب وطن
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كشف حساب “” العماني المعروف بتويتر، حقيقة حسابات وقنوات ظهرت مؤخرا تحمل أسماء أشخاص وقبائل عمانية تروج للتطبيع مع الكيان المحتل عبر أساليب خبيثة.

 

“الشاهين” وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه حيث يتابعه أكثر من 138 ألف شخص، أوضح أنه مؤخرا تم رصد عدة حسابات جديدة وبعضها قديم تتسمى بالأسماء والقبائل العمانية وتقوم بالدفاع عن وتمجيدها والترويج لفكرة التطبيع.

 

وشدد على أن هذه الحسابات لا تتبع السلطنة لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا في الوقت ذاته أنها حسابات وهمية تعمل وفق إطار ممنهج متزامن مع إنشاء موقع إلكتروني باسم “جمعية الصداقة العمانية الاسرائيلية”.

 

وحذر “الشاهين” في تغريدة أخرى أيضا من وجود قنوات على اليوتيوب تحمل رسائل “الاسرائيليين للعمانيين” وقد انتشر بعضها مؤخراً – وربطوها باقتباسات لكلمات السلطان الراحل قابوس بن سعيد ووضعها تحت شعار الجمعية الوهمية.

 

 

وأضاف موضحا:”هذه المحاولات ومن يقف خلف تمويل هذه الجمعيات وطاقمها ليست مبادرات فردية بل جزء يسير من حملة اعلامية اكبر، نرجوا الحذر”

 

واختتم الحساب العماني الشهير بتصديه للشائعات ضد السلطنة، تغريداته بالتأكيد والتشديد على أنه ليست هناك أي نوايا تطبيع بين سلطنة عمان والكيان المحتل.

 

 

واشار إلى أنه لا علاقة للانتخابات الامريكية بأي تأثير أو ضغط او استمالة “ولا علاقة لوضع الاقتصاد العالمي باي مصالح تربطنا او تقربنا مع الكيان”

 

وكان مصدر عُماني مسؤولٌ نفى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن زيارة وفد عُماني للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونقلت صحيفة “أثير” الإلكترونية العُمانية عن المصدر، قوله: إنه “لا يوجد أي وفد عماني في زيارة رسمية للقدس حالياً، وإن موقف السلطنة واضح فيما يخص القضية الفلسطينية”، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ليتضح بعدها أن الوفد إماراتي.

 

ورغم عدم اعتراض سلطنة عمان على قرار الإمارات بالتطبيع باعتبار ذلك شأنا داخليا، إلا أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي كشف صراحة في أكثر من مناسبة عن موقف السلطنة من التطبيع ورفضه بشكل كلي والتضامن مع قضية فلسطين العادلة.

 

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