في أوّل زيارة له بعد تولي الحكم لوزارة الدفاع .. هذا ما قاله أمير الكويت عن الجيش واستعداده لحماية البلاد

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إنّ الجيش الكويتي سيظل في طليعة الأولويات .

وأضاف الشيخ نواف الاثنين خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع: “لن نبخل أو نتراخى في تزويد جيشنا بما يستجد من الأسلحة والآليات وتجهيزه بكل ما يحتاجه لأداء واجبه على أكمل وجه. وسنواصل العمل على تطوير وتحديث أساليب التدريب والتأهيل والإعداد في كافة قطاعاته”.

وقال أمير الكويت إن القوات المسلحة في حالة استعداد دائم للتضحية بأرواحهم فداء للكويت ودفاعاً عن ترابها وحماية لاستقلالها وسيادتها .

وأشاد الشيخ نواف بما قام به “حماة الوطن” في الآونة الأخيرة من إسهام فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية. وضمان انتظام ونجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال: “لم يتأخر جيشنا الكويتي أو يتوانى في القيام بواجبه القومي فشارك مشاركة فعالة بالرجال والمعدات وقدم الشهداء في معارك الدفاع العربية على أرض سيناء والجولان حيث اختلطت دماؤهم مع دماء أشقائهم في مصر وسوريا الشقيقتين”.

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