“شاهد” يوتيوبر يمني يعرض 500 ريال على اليمنيين لإحراق علم سلطنة عمان .. ردودهم مذهلة

اجرى يوتيوبر يمني تحدٍ بين اليمنيين في أسواق اليمن، لإحراق علم سلطنة عمان مقابل مكافأة قدرها 500 ريال سعودي، في تجربة اجتماعية هدفت الى معرفة ردّ فعل اليمنيين.

ورفض جميع الذين تم عرض التحدي عليهم ومن بينهم أطفال حرق العلم العُماني، مؤكدين أنّ سلطنة عمان دولة شقيقة، ولها مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.

واعتبروا أن حرق العلم العماني بمثابة إهانة للسلطنة وهو الأمر الذي لم يقبلوه، رافضين اغراءاته المالية .

يشار الى أن عُمان ترتبط بعلاقات تاريخية قديمة مع اليمن، وتبلغ الحدود المشتركة بين البلدين قرابة 288 كم.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عملت سلطنة عُمان على الحياد في تعاملها مع الملف اليمني. وبقيت حدودها مفتوحة لليمنيين حتى اليوم.

ولا لا تمتلك السلطنة أطماعا اقتصادية أو ترابية في اليمن بخلاف الإمارات والسعودية.

بل بالعكس تسعى عُمان إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية. لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.

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