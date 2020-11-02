تحدي حرق علم سلطنة عمان في اليمن
تحدي حرق علم سلطنة عمان في اليمن
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“شاهد” يوتيوبر يمني يعرض 500 ريال على اليمنيين لإحراق علم سلطنة عمان .. ردودهم مذهلة

كتب وطن
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اجرى يوتيوبر يمني تحدٍ بين اليمنيين في ، لإحراق علم سلطنة عمان مقابل مكافأة قدرها 500 ريال سعودي، في تجربة اجتماعية هدفت الى معرفة ردّ فعل اليمنيين.

ورفض جميع الذين تم عرض التحدي عليهم ومن بينهم أطفال حرق العلم العُماني، مؤكدين أنّ سلطنة عمان دولة شقيقة، ولها مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.

واعتبروا أن حرق العلم العماني بمثابة إهانة للسلطنة وهو الأمر الذي لم يقبلوه، رافضين اغراءاته المالية .

يشار الى أن عُمان  ترتبط بعلاقات تاريخية قديمة مع ، وتبلغ الحدود المشتركة بين البلدين قرابة 288 كم.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عملت سلطنة عُمان على الحياد في تعاملها مع الملف اليمني. وبقيت حدودها مفتوحة لليمنيين حتى اليوم.

ولا لا تمتلك السلطنة أطماعا اقتصادية أو ترابية في اليمن بخلاف والسعودية.

بل بالعكس تسعى عُمان إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية. لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.

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