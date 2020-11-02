السعودي خالد الزعتر يسيء للسلطان قابوس في قبره: هذا ما كان سيحدث لعُمان لولا أموال السعودية والإمارات!

أساء الكاتب السعودي خالد الزعتر لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد متهماً إيّاه بأنّه جعل السلطنة تعيش في عهده مرحلةً من الجمود الإقتصادي والإصلاح.

وكتب “الزعتر” تغريدة قال فيها: “عاشت سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس بن سعيد مرحلة الجمود الإقتصادي والإصلاح والذي أثرت بشكل كبير على مسألة النهضة العمانية وبالتالي جعلها عرضة للتأثير بمرحلة الربيع العربي لولا المساعدة الإقتصادية من الدول الشقيقة الامارات والسعودية أنذاك”.

عاشت #سلطنة_عمان في عهد السلطان قابوس بن سعيد مرحلة الجمود الإقتصادي والإصلاح والذي أثرت بشكل كبير على مسألة النهضة العمانية وبالتالي جعلها عرضة للتأثير بمرحلة الربيع العربي لولا المساعدة الإقتصادية من الدول الشقيقة #الامارات و #السعودية أنذاك ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 2, 2020

ومعروف عن الكاتب السعودي خالد الزعتر تطاوله المستمر على سلطنة عمان كونه أحد المرتزقة والأبواق المأجورة.

وفي تغريدةٍ ثانية، تدخّل فيها بالشأن العُماني، علّق فيها على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤) التي أعلنت عنها وزارة المالية العمانية.

وقال “الزعتر” إن حالة الإصلاحات التي تقف سلطنة عمان على أعتابها مع إقرار وثيقة التوازن الإقتصادي خطوة مهمة في سبيل تحقيق النهضة الإقتصادية ، والتغلب على الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي تمرّ به سلطنة عمان.

حالة الإصلاحات التي تقف #سلطنة_عمان على أعتابها مع إقرار وثيقة التوازن الإقتصادي خطوة مهمة في سبيل تحقيق النهضة الإقتصادية ، والتغلب على الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي تمرّ به سلطنة عمان ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 2, 2020

وأضاف “الزعتر”:”سلطنة عُمان تتجه لفرض ضريبة على ذوي الدخل المرتفع ، خطوة في غاية الأهمية ، لأن ذلك يساهم في تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع ، بدلاً من الضرائب الأخرى التي تثقل كاهل الطبقات الصغيرة”.

#سلطنة_عُمان تتجه لفرض ضريبة على ذوي الدخل المرتفع ، خطوة في غاية الأهمية ، لأن ذلك يساهم في تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع ، بدلاً من الضرائب الأخرى التي تثقل كاهل الطبقات الصغيرة ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 2, 2020

واعتبر الكاتب السعودي في تغريدة أخرى أن خطة التوازن الإقتصادي التي بصدد إنتهاجها من قبل سلطنة عمان، سوف تساهم في خلق مصادر تمويل البرامج الاجتماعية مايساهم في منع عودة الحالة التي عاشتها السلطنة إبان مرحلة الربيع العربي، حسب زعمه.

خطة التوازن الإقتصادي التي بصدد إنتهاجها من قبل #سلطنة_عمان وأهمها ضريبة الدخل المرتفع خطوة سوف تساهم في خلق مصادر تمويل البرامج الاجتماعية مايساهم في منع عودة الحالة التي عاشتها السلطنة إبان مرحلة الربيع العربي ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 2, 2020

وأعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان الأحد عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤).

وتسعى الخطة إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات رؤية عمان 2040.

وتهدف خطة التوازن المالي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

ووفق بيانات وزارة المالية العُمانية، تعتزم السلطنة خفض العجز تدريجياً خلال ٤ سنوات قادمة. عبر حزمة اجراءات وتستهدف أن يكون العجز ١.٧% من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام ٢٠٢٤ .

كما تعتزم عُمان الرفع التدريجي عن الكهرباء والمياه والبداية ستكون على المستهلكين الكبار وتشمل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي بحلول العام القادم.

وتدرس السلطنة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة ( المياه والكهرباء) لتذهب للفئات المستحقة ورفع الدعم الكامل بحلول 2025.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تعتزم عُمان تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع في ٢٠٢٢ ( الافراد من أصحاب الدخل العالي ). وتهدف أن يتم توجيه ايراداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية .

وبحسب وزارة المالية العمانية، تدرس السلطنة نظاماً للتقاعد المبكر لبعض الفئات في القطاع الحكومي بهدف تقليص النفقات التشغيلية خلال المرحلة القادمة.

في حين تعتزم توسيع نطاق اعفاء من التأشيرات لتشمل مواطني أكثر من ١٠٠ دولة (تأشيرة زيارة).

ولدى عمان توجه لتخفيض رسوم التصرف في العقارات لتكون من ٥٪ إلى ٣٪ .

وتدرس السلطنة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ونسب التعمين في بعض القطاعات بالقطاع الخاص. إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية.