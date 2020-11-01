استغل موظف مصري قدرته على أعمال السحر في معاشرة سيدة جنسياً بعدما ذهبت إليه لعلاجها من السحر، حيث استغل غيابها عن الوعي للقيام بفعلته الدنيئة.

وذكرت وسائل إعلامٍ مصريّة أن مشاجرة اندلعت بين الموظف ووالد الزوجة وزوجها إذ هاجماه وأصاباه بكدمات متفرقة في الوجه .

واتهم الزوج وحماه الموظف بالتدخل في حياة الزوج الأسرية، للتفريق بينه وبين زوجته بأعمال السحر. واستغل انفراده بزوجة الأول وابنة الثاني، بمعاشرتها جنسيا منذ ما يقرب من عام.

وباستدعاء الزوجة، أكدت أنها ذهبت إلى الموظف في بيته، وأثناء جلسة علاج، غابت عن الوعي، لتجد نفسها قد عاشرها الموظف جنسياً، وكان ذلك منذ ما يقرب من عام.

وبسؤال الموظف فيما هو منسوب إليه، أكد أنه كان يعالج الزوجة “روحانيا”.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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