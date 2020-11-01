ما أبشع ما فعله بها! .. لن تصدّق ماذا فعل ابن كويتي “عاق” بوالدته قبل هروبه من المنزل!!

في مشهد من مشاهد النكران والجحود، حاول مواطن كويتي إحراق منزل والدته وهي بداخله، ثم اصطدم عمداً بسور المنزل وأتلفه، قبل أن يلوذ بالفرار، وسجلت الأم قضية.

الأم، ووفق ما نقله مصدر أمني كويتي لـصحيفة «الراي» استنجدت بعمليات وزارة الداخلية بعدما قام ابنها بمحاولة إحراق البيت على والدته. عبر إشعاله النار بمادة صلبة سريعة الاشتعال، وقام برميها داخل المنزل. فاندلعت النيران في أجزاء من الديوانية ثم قام بالاصطدام بسور المنزل عمداً، وتسبب في إتلافه وهرب إلى جهة غير معلومة.

وقال المصدر الأمني إنّ «رجال الأمن توجهوا إلى مكان الواقعة وانتدبوا الأدلة الجنائية. حيث تمت معاينة المكان وسجل الأمنيون قضية حريق عمد بحق الابن الهارب وأحالوها إلى رجال المباحث. لضبطه وإحضاره على ذمة الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه».

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