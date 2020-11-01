علي المالكي
علي المالكي
حياتنا

الزوجة للاستمتاع فقط.. “شاهد” داعية سعودي يفجر موجة غضب واسعة بما قاله عن النساء!

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أثار السعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يقول خلاله إن ليست للخدمة، بل للاستمتاع بها فقط.

 

وقال المالكي بفيديو متداول رصدته “وطن”: “سأشترط على من يتزوج ابنتي أن يأتي لها بخادمة، ولا تخدمه ابنتي نهائياً”.

 

وتابع الداعية علي المالكي: “ياسيدي هذا جزء من يجب أن تعرفه، بعض الرجال إذا تزوج البنت، يجعلها تخدم والدته ووالده في الطابق الأرضي وشقيقه القادم من انتداب بأحد المدن، وتطبخ وتنفخ، ويهلك صحتها بأن يأتي لها كل يومين بذبيحة ويُجبرها على طبخها”.

 

وأشار المالكي أن الزوجة لا يجب عليها أن تخدم زوجها إلا بحدود، مضيفاً: “المرأة أُخذت بهدف الاستمتاع، أما أن تقلبها خادمة هذا غير صحيح”.

 

وأثار حديث المالكي جدلاً بين المغردين، حتى النساء اللواتي اعتقدن في البداية أن ماقاله يُنصفهن، إلى أن رأوا أن الحديث عنهن بين الشيوخ كسلعة فقط، إما أن تكون خادمة أو جارية للمتعة، معبرين عن رفضهم لكلامه.

 

أما الرجال فرأوا أن المالكي بكلامه يدعو إلى هدم بناء الأسرة وزعزعة استقرار البيوت، والتحريش بين الأزواج.

 

 

الجدير بالذكر أن الداعية علي المالكي شقيق الممثل السعودي فايز المالكي، وحصل على على البكالوريوس والماجستير من جامعة الملك سعود، ثم عمل في وزارة التعليم، وهو مسؤول ملف الدماء بالديوان الملكي.

كما له برامج إعلامية عديدة وعُرف بمواقفه الدائمة ضد المرأة.

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