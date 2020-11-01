أثار الداعية السعودي علي المالكي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يقول خلاله إن الزوجة ليست للخدمة، بل للاستمتاع بها فقط.

وقال المالكي بفيديو متداول رصدته “وطن”: “سأشترط على من يتزوج ابنتي أن يأتي لها بخادمة، ولا تخدمه ابنتي نهائياً”.

وتابع الداعية علي المالكي: “ياسيدي هذا جزء من حقوق المرأة يجب أن تعرفه، بعض الرجال إذا تزوج البنت، يجعلها تخدم والدته ووالده في الطابق الأرضي وشقيقه القادم من انتداب بأحد المدن، وتطبخ وتنفخ، ويهلك صحتها بأن يأتي لها كل يومين بذبيحة ويُجبرها على طبخها”.

وأشار المالكي أن الزوجة لا يجب عليها أن تخدم زوجها إلا بحدود، مضيفاً: “المرأة أُخذت بهدف الاستمتاع، أما أن تقلبها خادمة هذا غير صحيح”.

وأثار حديث المالكي جدلاً بين المغردين، حتى النساء اللواتي اعتقدن في البداية أن ماقاله يُنصفهن، إلى أن رأوا أن الحديث عنهن بين الشيوخ كسلعة فقط، إما أن تكون خادمة أو جارية للمتعة، معبرين عن رفضهم لكلامه.

مب عاجبني مقطعه هذا حتى لو انه بصالحنا 😐 https://t.co/dnRYbFeOZu — ‏حـرمـه м̨Ьs̲ 🇸🇦💚 (@sa3odiiah) November 1, 2020

علاقه خارج الزواج: قح*ه ورخيصه

في الزواج: دافع مهر و وللأستمتاع وغشوني اهلها. العلاقات تدار بمنطق السوق عندنا، من كثر التسليع يغلفوننا اهالينا لحد مايشترينا ازواجنا، وينقدون على الغرب. https://t.co/6blbZLht7R — 🕸 (@_inim) November 1, 2020

كان يشوف المرأه عار والحين يشوفها عا*ره بس بألفاظ منمقه ماراح تغطي ع فكرك المنحط https://t.co/KUoQJ2mTzN — سترونق حشوره (@i_toow) November 1, 2020

رجعت الخرفات أجل الزوجه فقط فرأش شاهدو فرخ العودة اللي خلف الشيخ كيف مبسوط😎 اللي يضحك جمهور هذا الستلوح المسند بنات https://t.co/ZvUTcjlzEK — االعضــــــــــيد 🇸🇦 (@alsum1400) November 1, 2020

أما الرجال فرأوا أن المالكي بكلامه يدعو إلى هدم بناء الأسرة وزعزعة استقرار البيوت، والتحريش بين الأزواج.

أفضل مقطع يمكن استخدامه لإفساد البيوت والتحريش بين الأزواج!

بعض القُصّاص يسبق لسانُهُ عقلَه! ولو وعى ما يقول لقال"حسب منطقه": إن الزوج لا واجب عليه سوى تأمين نفقة الأكل وكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء!

هلّا قرأ -إن كان واعياً- قولهﷻ(ولا تنسو الفضل بينكم) pic.twitter.com/QukbhzsbKe — د. حمد بن محمّد الرزين (@Hamadalrazeen) November 1, 2020

بما إن الزوجه راضيه بخدمة زوجها

ما الذي يضيرك يا علي المالكي في ذلك إلى متى يستمر أمثال هؤلاء في زعزعة إستقرار البيوت و التنبيش عن أسباب

تافهه بهدف العوده للأضواء ترى لم ننسى عبارة ( شال عنك عار ) https://t.co/RWm3NMOw8k — محمد العتيبي (@511Shgrdy53) November 1, 2020

اللهم انا نعوذ بك من الجهل https://t.co/jetQrHgLh8 — الفَتاة العجُوز 🦌 (@al_fatah_20) November 1, 2020

هذا اللي يقول عن المرأة عار؟ عموماً الخادمة إذا اشتطت بالعقد من حقها فسخ العقد اذا ماتنفذ هذا الاصل وغالباً بأمور الفسخ ترجع لتقدير القاضي، وإذا كانت امرأة ممن يخدم أمثالها هنا تجب الخادمة لو طلبتها وان يكون الزوج موسر.

والله أعلم.. لكن ايش الجهل والغباء في مفهوم الزوجة عنده؟؟! https://t.co/LWErPNawYP — سماهر 🤍 (@smaher_93) November 1, 2020

الجدير بالذكر أن الداعية علي المالكي شقيق الممثل السعودي فايز المالكي، وحصل على على البكالوريوس والماجستير من جامعة الملك سعود، ثم عمل في وزارة التعليم، وهو مسؤول ملف الدماء بالديوان الملكي.

كما له برامج إعلامية عديدة وعُرف بمواقفه الدائمة ضد المرأة.

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