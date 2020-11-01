وثق شاب فلسطيني من مدينة القدس، لحظة حرقه لسيارته نصرة لرسول الله محمد (ﷺ)، لأنها فرنسية التصنيع.

وظهر الشاب المقدسي بفيديو متداول رصدته “وطن“، وهو يقوم بسكب البنزين على السيارة، ويقول: “هذه السيارة ملكي وملك لله، ونصرة لرسول الله، هذه سيارة فرنسية، وأنا لن أستخدمها، هي منتج فرنسي”.

وتابع: “نصرة لرسول الله ونصرة لأمة محمد، وإن شاء الله جسم هذه الأمة سينهض، ولن يبقى حجراً على حجر في أي منطقة بها ظلم للمسلمين”.

ووجه الشاب قبل حرق السيارة رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الظالم” حسب تعبيره، قال فيها: “سوف تنال في يوم من الأيام عقابك، وسوف نثأر لرسول الله”.

وبعد أن تحولت السيارة إلى كتلة من اللهب، قال الشاب مشيراً إليها: “هذه رسالتي لماكرون، أقسم أنكم ستُلعنون في دار الآخرة، ونار الدنيا بحق الإسلام”.

شاب فلسطيني من القدس يحرق عربيته الفرنسيه انتصارا لرسولنا ص pic.twitter.com/mGJ4AE6gN4 — Essam Saleem (@EssamSaleem1) October 31, 2020

وأثار تصرف الشاب الفلسطيني جدلاً بين الناشطين، فمنهم من أيد تصرفه، ومنهم من رأى أن مفهوم مقاطعة البضائع الفرنسية لم يُفهم بشكل كافي، وأن بإمكانه التبرع بثمنها للفقراء.

ليش احنا العرب بنعرفش نفرق بين الصح والغلط،المقاطعة يعني ما نستورد بضاعة من المصانع الفرنسية،وما نسبب لنفسنا خسائر يعني المحلات غلط تتخلص من البضاعة بالحرق كان المفروض توزيها على الفقراء وبعدين منع الاستيراد،مش نحرق ونخرب ..#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه — أبو كِنان 🇵🇸🇯🇴 (@hsnemad1) October 31, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله #قاطعوا_المنتجات_الفرنسية لا يعني اتلاف ما قمت بامتلاكه سابقا ودفعت ثمنه، الخاسر الوحيد من هذا السلوك مالك سيارة

اما فرنسا فقد حصلت على الأرباح من السيارة — osama (@osama0477) October 31, 2020

يجب ان يكون هناك تضامن مع كل الشباب المخلصة وتكون هناك حملة تعويض بما تخلي عنة نصرة لرسول الله .

لقد تم خفض سعر المنتجات الفرنسية بالمحلات نظرا لعدم الاقبال عليها ..#معا_وسويا#مقاطعة_البضائع_الفرنسية#الا_رسوال_الله — Mohammed Aziz (@mohad601) October 31, 2020

من عذر اسرائيل ما زالت تحتل ارضكم ! فرنسا استلمت قيمتها منذ ٨ سنوات وتم نسيانك والآن تحرق ما هو ملكك !! — هلال الغامدي (@HILAL_SHG) October 31, 2020

صح هو خسر سيارة لكنها والله رسالة قوية جدا ومخيفة

نحن سوق لهؤلاء وما يرعبهم توقف هذا السوق

سنقاطع ولن نبالي بالخسارة

بالنسبة للأطعمة انا ضد اتلافها بل توزع للمحتاجين ومن ثم عدم الاستيراد منهم . — نور سين (@Q1R8cpmcLJ5meV0) October 31, 2020

بعد هذا العمل الشجاع والشهم والجبار من هذا الشاب الفذ كامل العقل والإرادة.

السؤال: هل ستعود له الشيكل التي دفعها لشراء هذه السيارة؟

ام أنه خسر سيارته وخسر ماله‼️ قليل من العقل ينقذنا من براثن الغباء — ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) October 31, 2020

هذا وقد كانت حدة الغضب قد ارتفعت في الشارع العربي والإسلامي ضد فرنسا، تزامنًا مع إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التمسك برسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، ووصف الإسلام بالإرهاب والتطرف.

وتواجه المنتجات الفرنسية حملة مقاطعة دشنها ناشطون عرب على مواقع التواصل، ابتداءً من الأربعاء 21 من أكتوبر الجاري، بعد تأكيد ماكرون التمسك بنشر الرسوم المسيئة لنبي الإسلام، زاعمًا أن تلك الرسوم محمية بموجب مبادئ حرية التعبير في فرنسا.

وقوبلت الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية باستجابة واسعة في دول عربية عدة، ونُشرت مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة المنتجات الفرنسية من المحال والمراكز التجارية في الأردن والكويت ومصر وقطر وعُمان؛ نُصرة للنبي الكريم واعتراضًا على الخطاب الرسمي في فرنسا تجاه الإسلام والمسلمين.

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