وزارة المالية في سلطنة عمان تعلن عن خطة التوازن المالي
وزارة المالية في سلطنة عمان تعلن عن خطة التوازن المالي
تقارير

تهمّ كل العُمانيين .. ما هي خطة التوازن المالي لـ4 سنوات وعلى من ستطبق ضريبة القيمة المضافة؟!

كتب وطن
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أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان عن متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤).

وتسعى الخطة إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات .

وتهدف خطة التوازن المالي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

وبحسب مركز التواصل الحكومي العماني:”يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة”.

ووفق بيانات وزارة المالية العُمانية، تعتزم السلطنة خفض العجز تدريجياً خلال ٤ سنوات قادمة. عبر حزمة اجراءات وتستهدف أن يكون العجز ١.٧% من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام ٢٠٢٤ .

كما تعتزم عُمان الرفع التدريجي عن الكهرباء والمياه والبداية ستكون على المستهلكين الكبار وتشمل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي بحلول العام القادم.

وتدرس السلطنة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة ( المياه والكهرباء) لتذهب للفئات المستحقة ورفع الدعم الكامل بحلول 2025.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تعتزم عُمان تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع في ٢٠٢٢ ( الافراد من أصحاب الدخل العالي ). وتهدف أن يتم توجيه ايراداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية .

وبحسب وزارة المالية العمانية، تدرس السلطنة نظاماً للتقاعد المبكر لبعض الفئات في القطاع الحكومي بهدف تقليص النفقات التشغيلية خلال المرحلة القادمة.

في حين تعتزم توسيع نطاق اعفاء من التأشيرات لتشمل مواطني أكثر من ١٠٠ دولة (تأشيرة زيارة).

ولدى عمان توجه لتخفيض رسوم التصرف في العقارات لتكون من ٥٪ إلى ٣٪ .

وتدرس السلطنة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ونسب التعمين في بعض القطاعات بالقطاع الخاص. إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية.

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