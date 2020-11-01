بينما أغرق ابن زايد الإمارات بخمور ومنتجات إسرائيل.. الكويت جعلت متجر يبيع سلع إسرائيلية “عبرة” وهذا ما حدث

في تأكيد على موقف الكويت الرافض للتطبيع على كافة المستويات الرسمية والشعبية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان اليوم إغلاق 8 متاجر، بينها واحد يبيع منتجات مصنعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية فإن فرق التفتيش التابعة للوزارة، تلقت شكوى وإخطارا من قبل مستهلك يفيد بوجود شركة تزاول بيع سلع إسرائيلية الصنع.

وتباع المنتجات المبلغ عنها، في إحدى شركات قطع غيار السيارات في منطقة الشويخ الواقعة في الكويت العاصمة.

البيان أضاف كذلك أن فرق التفتيش تأكدت من وجود بضاعة الكيان الصهيوني، وكانت عبارة عن “ثرموستات” حجم صغير بعدد 77 علبة كتب عليها “صنع في إسرائيل”، ما يعد مخالفة للقانون.

كذلك جرى إغلاق 4 محال لبيع السلع المقلدة، بالإضافة إلى بسطة في سوق السمك، ومطعم، ومصنع تعبئة، خالفت قوانين الوزارة.

وترفض الكويت التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الإمارات والبحرين اللتين وقعتا اتفاق تطبيع مع تل أبيب، منتصف سبتمبر الماضي، اعتبرته القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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