ابن زايد “فتحها على الغربي”.. الإمارات تعيش “العشق الممنوع” مع إسرائيل والزيارات متبادلة بدون فيزا!

في خطوة تهدف لتعزيز اتفاق تطبيع الإمارات مع إسرائيل، صادق مجلس الوزراء الإماراتي والحكومة الإسرائيلية، ليلة الأحد، على اتفاقية جديدة تتعلق بالإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، حيث تمت الموافقة على الاتفاقية في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إنه وخلال الاجتماع الذي ترأسه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، تمت المصادقة على الاتفاقية، لما لها من آثار إيجابية على “قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها”، إضافة إلى “تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين”.

مدير سلطة السكان والهجرة شلومو مور وقّع الاتفاق مع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي سيف عمر غباش، فيما قال الأخير معلقاً: “دخول المذكرة حيز التنفيذ سيتيح لحمَلة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة”.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المنطقة وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

اتفاقيات مشتركة

يشار إلى أنه منذ إعلان الدولتين تطبيع العلاقات بينهما وقعت الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي عدة اتفاقيات مشتركة، أبرزها اتفاقية شراكة بين تل أبيب و”موانئ دبي العالمية” التي تشغّل أكثر من 60 محطة بـ 6 قارات.

الشركة الإماراتية وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة “دوڤرتاوار” الإسرائيلية، في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، وتعزيز الحركة التجارية في المنطقة.

فيما ذكرت الشركة في بيان لها أن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”موانئ دبي العالمية”، وقع 3 مذكرات تفاهم مع “دوڤرتاوار”، وهي شريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات (جنوب).

تطبيع العلاقات

يأتي هذا في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح السفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

فيما نقل البيان عن سلطان أحمد بن سليم قوله: “نرحب بالقرار الحكيم لقيادتنا الرشيدة ببدء العلاقات مع إسرائيل، إن مهمتنا تتمثل في تمكين التجارة العالمية”.

من جانبه، قال شلومي فوغيل: “فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية، من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين”.

الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا في أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق تطبيعي برعاية الولايات المتحدة، جرى توقيعه في البيت الأبيض منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث انضمت البحرين والسودان لاتفاقيات التطبيع لاحقاً.

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