“مافيا أبوظبي ودبي”.. أكاديمي إماراتي يكشف بالأسماء تفاصيل خطيرة عن نهب ابن زايد للمال العام عبر مؤسسات وهمية

شن الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، هجوما عنيفا على ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد وكشف عن تفاصيل خطيرة لنهبه المال العام وأموال الإماراتيين عبر مؤسسات وهمية.

وفي رسالة لولي عهد أبوظبي، كتب اليوسف في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”يا محمد بن زايد .. اخوك منصور لص الصناديق السيادية والذي يعبث بالقضاء لا زال طليقا يمارس جرائمه ويبدو انك مشغول بسرقة ثروة الجيش”

يا محمد بن زايد ….اخوك منصور لص الصناديق السيادية والذي يعبث بالقضاء لا زال طليقا يمارس جرائمه ويبدو انك مشغول بسرقة ثروة الجيش فلماذا لا تخبرنا عن ما يحصل في المؤسسات التالية : GCSS والمركز الوطني للأتصالات وياس القابضة وبقية الشركات الوهمية التي تنهب ثروة البلد من خلالها — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) October 31, 2020

وتابع متسائلا وذكر أسماء مؤسسات شهيرة بالإمارات:”فلماذا لا تخبرنا عن ما يحصل في المؤسسات التالية : GCSS والمركز الوطني للأتصالات وياس القابضة وبقية الشركات الوهمية التي تنهب ثروة البلد من خلالها”

محظور

ونشر استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات والذي يعارض النظام ويقيم بالخارج بعد مغادرته البلاد تجنبا لقمع ابن زايد، صورة لمراسلة حكومية تحت بند (محظور) تظهر جانبا من الفساد داخل الدولة.

يا ابرهة … اخبرنا عن طبيعة المراسلات التالية وعن مدى شرعية هذا المركز ودور وزير التعليم في التعاون معكم في نهب الأموال عبر هذه المؤسسات الوهمية …. تبا لكم من سفلة ولصوص وخونة pic.twitter.com/zgjaWgGgLu — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) October 31, 2020

وعلق عليها بقوله:”يا ابرهة… اخبرنا عن طبيعة المراسلات التالية وعن مدى شرعية هذا المركز ودور وزير التعليم في التعاون معكم في نهب الأموال عبر هذه المؤسسات الوهمية …. تبا لكم من سفلة ولصوص وخونة”

واختتم “اليوسف” تغريداته بمناشدة جميع أحرار الإمارات في الداخل والخارج. بأن يوثقوا جرائم العصابات الحاكمة من سرقات وتعدي على القضاء ومصادرة أموال وشركات وهمية”

نطالب جميع احرار الامارات في الداخل والخارج ان يوثقوا جرائم العصابات الحاكمة من سرقات وتعدي على القضاء ومصادرة أموال وشركات وهمية وموافاتنا بها حتى نكشف واقع هؤلاء السفلة الذي يحكمون الامارات خاصة مافيا ابوظبي وابو البارات في دبي — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) October 31, 2020

وطالبهم بإرسالها له “حتى نكشف واقع هؤلاء السفلة الذي يحكمون الامارات خاصة مافيا ابوظبي وابو البارات في دبي” حسب وصفه.

وسبق أن تفاعل ناشطون مع مناشدات الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات. والتي طالب فيها برفع الصوت دفاعاً عن الوطن والسجناء وحماية لثروة البلاد ومستقبلها.

ونشر الأكاديمي الإماراتي عبر صفحته بـ “تويتر” حينها، مجموعة من التغريدات. بيّن فيها أن ما أسماه بـ “العصابات الحاكمة” هي المسؤولة عما وصلت إليه الإمارات من انحدار وفساد وتراجع في مستوى المعيشة وقتل للأبرياء في حروب عبثية.

وقال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. إن اليوسف يقود معركة الوعي الذي يحتاجُه أبناء الإمارات من أجل الوطن ومن أجل أن تعود الإمارات “إمارات خيرٍ لا إمارات للغير”.

وبين مغردون أن هذه المعركة التي يقودها اليوسف تسعى إلى تصحيح مسار الإمارات وسياساتها الخاطئة في المنطقة وعبثها اللامحدود.

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