الإمارات.. “وقح” هتك عرض رجل في غرفة الملابس ويدفع الثمن غالياً!

تعرض أحد الأشخاص في الإمارات إلى هتك عرض في أحد المحلات في غرفة الملابس، حين تفاجأ بشخص آخر يرفع كاميرا هاتفه فوق باب غرفة التبديل، ويُصوره عارياً.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام إماراتية، تقدم الشاكي ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة وذلك بأن صوره عارياً تماماً، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المحال تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.

وقال المتهم في التحقيق إنه شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس واعتقد أنه صديقه، فقام برفع الهاتف أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصاً آخر ولم يلتقط له أي صورة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم (مايُقارب 3 آلاف دولار أمريكي)، عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وطعن المتهم في الحكم الصادر ضده أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها إن الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عارياً وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه وعندما تبين أن الشاكي انصرف ولم يقم بتصويره أو يشاهده عارياً بدلالة عدم وجود أي صورة للشاكي بهاتف المتهم.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام برفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد الشاكي عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه مما يعد إخلالاً بالآداب العامة، وهو ما أقر به المتهم في أقواله، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.

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