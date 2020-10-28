هكذا ردّ الملك عبدالله على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنبي محمد ﷺ

تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، والهجمة المسعورة التي تُشن للإساءة للنبي محمد عليه السلام، نشر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تغريدة بآيتين من القرآن الكريم حظيت بتفاعل واسع .

وكتب الملك عبدالله في تغريدته: ” قال تعالى “وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم”. وقال تعالى “إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ”. صدق الله العظيم. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد.

قال تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم". وقال تعالى "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ". صدق الله العظيم. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 28, 2020

وتتواصل في عدد من الدول العربية والإسلامية حملات مقاطعة البضائع الفرنسية، وكذلك الاحتجاجات تنديدا بالرسوم الفرنسية المسيئة للرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم .

وأكد ناشطون أن هذه الحملات تأتي ردا على ما اعتبروه إصرارا فرنسيا على نشر الصور المسيئة للرسول تحت ذريعة حرية التعبير، كما طالبوا الحكومة الفرنسية بالاعتذار، وسن قوانين تجرم التعرض للرموز الدينية.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أبلغ السفيرة الفرنسية، فيرونيك فولاند، في عمّان استياء بلاده الشديد من نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بهذه الإساءة تحت عنوان حرية التعبير.

وشارك العشرات في اعتصام أمام سفارة فرنسا في عمان -الثلاثاء- منددين بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “العنصرية”. والتي تثير جدلا واسعا في العالم الإسلامي، وإصراره على دعم نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن) مراد العضايلة خلال الاعتصام. “نطالب الحكومة الفرنسية باعتذار رسمي وفوري عن الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف “هذا الخطاب العنصري الكريه الذي يقوده ماكرون قد يؤدي إلى حرب دينية إذا لم يتوقف (…) هو ماكرون من يصنع التطرف ويؤججه، ويقود حربا عنصرية على الأمة العربية والإسلامية”.

وتصاعد الغضب في الأردن حيث أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رفوف متاجر خالية من السلع الفرنسية. أو تم استبدالها بمنتجات دول أخرى تلبية للدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

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