“حرمنا لسنوات من أحضان إسرائيل”.. “شاهد” البحرينية عهدية السيد “تخلع سروالها” خلال لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية!

أثارت تصريحات لرئيسة جمعية الصحفيين في البحرين، عهدية أحمد السيد، لقناة عبرية بشأن التطبيع مع إسرائيل غضباً عارماً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعبيرها عن فرحتها بالتطبيع البحريني الإسرائيلي.

وقالت السيد، في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “مكان”، رصدته “وطن”: “بعد ما حرمنا من هذه العلاقات “تقصد مع اسرائيل” لسنوات طويلة اليوم إحنا سعيدين جداً، البحرينيين استأنسوا وانبسطوا وفرحوا بشدة”.

وأضافت: “لحظة وصول الوفد الإسرائيلي للبحرين لحظة جميلة جداً، والوفود المتبادلة راح تأخذ صدى أكثر من الصدى الرسمي، وأنا سعيدة جداً بردة فعل شعبي وهو إيجابي ومرحبين جداً، العلاقات على المستوى الإنساني راح تكون مميزة”.

رئيسة جمعية الصحفيين في #البحرين تقول : بعد ما إحرمنا من هذه العلاقات "تقصد مع اسرائيل" لسنوات طويلة اليوم إحنا سعيدين جدا.

•• اترك لكم التعليق حول ما ورد في هذا الفيديو. !! #Bahrain #فلسطين#التطبيع_خيانة #بحرينيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/AhD1EJUGoj — يوسف ربيع (@yussufrabie) October 27, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا حديث المسؤولة البحرينية معتبرين أن ذلك يأتي في إطار تبرير التطبيع مع إسرائيل والتنكر للقضية الفلسطينية.

كل يوم يمر تزيد فيه الهوة بين الحكومة و الشعب. ما نستقيه من هذا الفيديو بشكل واضح هو مصادرة صريحة لرأي الشارع البحريني و إهانة لذكائة و هويته و ثقافته. إنه لأمر مقيت ما نراه من الجانب الإعلامي المحلي يدفعنا نحو الشك في ضمائر اعلاميينا لمجرد عملهم في مؤسسة حكومية أو نصف حكومية — يوسف محمد الشيخ (@yusifalshaikh) October 27, 2020

بالحق وليس سلام مع مغتصب — Shukur Almily (@AlmilyShukur) October 27, 2020

ناشدت الأستاذة عهدية أحمد على صفحتها في تويتر على أن تثبت للبحرينين أن المعاهدة التي أبرمت بين الإمارات و البحرين و إسرائيل هي إتفاقية سلام و ليس تجارية بحته فحضرتي ( بلوك) رئيسة جمعية الصحفيين البحرينين و لم تتحمل سؤالي فكيف ببقية الصحفيين المطبعين ! — Ghassan Khamis (@khamis_ghassan) October 27, 2020

هى تمثل اعلام دوله ولاتمثل اهل البحرين الكرام — حسين عبد الوهاب راشد (@Hussain39602242) October 27, 2020

نموذج انحطاطي و خياني يتبرأ اهل البحرين منه — صبر ونصر (@AlNasseer1) October 27, 2020

🥁🥁🥁لا تمثل البحرينيين — ONE OF THE Roses 🇧🇭🇵🇸🏴 (@BMine1) October 28, 2020

.الجدير ذكره، أن البحرين وقعت منتصف الشهر الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، توصلت إليه بعد أيام من اتفاق مماثل بين أبوظبي وتل أبيب، فيما زارت عدة وفود البحرين، حيث يجري بحث الخطوط العريضة لاتفاق التطبيع بين البلدين.

وأثار اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب غضب الشعب البحريني وخرج بمظاهرات رافضة ومنددة لاتفاق التطبيع، مؤكدين أنه لا يمكن فرض تطبيع العلاقات على الشعوب حتى ولو قبلت بها النخبة الحاكمة.

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