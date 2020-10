“حرمنا لسنوات من أحضان إسرائيل”.. “شاهد” البحرينية عهدية السيد “تخلع سروالها” خلال لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية!

أثارت تصريحات لرئيسة جمعية الصحفيين في البحرين، عهدية أحمد السيد، لقناة عبرية بشأن التطبيع مع إسرائيل غضباً عارماً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعبيرها عن فرحتها بالتطبيع البحريني الإسرائيلي.

وقالت السيد، في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “مكان”، رصدته “وطن”: “بعد ما حرمنا من هذه العلاقات “تقصد مع اسرائيل” لسنوات طويلة اليوم إحنا سعيدين جداً، البحرينيين استأنسوا وانبسطوا وفرحوا بشدة”.

وأضافت: “لحظة وصول الوفد الإسرائيلي للبحرين لحظة جميلة جداً، والوفود المتبادلة راح تأخذ صدى أكثر من الصدى الرسمي، وأنا سعيدة جداً بردة فعل شعبي وهو إيجابي ومرحبين جداً، العلاقات على المستوى الإنساني راح تكون مميزة”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا حديث المسؤولة البحرينية معتبرين أن ذلك يأتي في إطار تبرير التطبيع مع إسرائيل والتنكر للقضية الفلسطينية.

🥁🥁🥁لا تمثل البحرينيين

