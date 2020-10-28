عهدية السيد
عهدية السيد
الهدهد

“حرمنا لسنوات من أحضان إسرائيل”.. “شاهد” البحرينية عهدية السيد “تخلع سروالها” خلال لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية!

كتب وطن
0

أثارت تصريحات لرئيسة جمعية الصحفيين في ، عهدية أحمد السيد، لقناة عبرية بشأن مع غضباً عارماً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعبيرها عن فرحتها بالتطبيع البحريني الإسرائيلي.

 

وقالت السيد، في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “”، رصدته “وطن”: “بعد ما حرمنا من هذه العلاقات “تقصد مع اسرائيل” لسنوات طويلة اليوم إحنا سعيدين جداً، البحرينيين استأنسوا وانبسطوا وفرحوا بشدة”.

 

وأضافت: “لحظة وصول الوفد الإسرائيلي للبحرين لحظة جميلة جداً، والوفود المتبادلة راح تأخذ صدى أكثر من الصدى الرسمي، وأنا سعيدة جداً بردة فعل شعبي وهو إيجابي ومرحبين جداً، العلاقات على المستوى الإنساني راح تكون مميزة”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا حديث المسؤولة البحرينية معتبرين أن ذلك يأتي في إطار تبرير التطبيع مع إسرائيل والتنكر للقضية الفلسطينية.

 

.الجدير ذكره، أن البحرين وقعت منتصف الشهر الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، توصلت إليه بعد أيام من اتفاق مماثل بين أبوظبي وتل أبيب، فيما زارت عدة وفود البحرين، حيث يجري بحث الخطوط العريضة لاتفاق التطبيع بين البلدين.

 

وأثار اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب غضب الشعب البحريني وخرج بمظاهرات رافضة ومنددة لاتفاق التطبيع، مؤكدين أنه لا يمكن فرض تطبيع العلاقات على الشعوب حتى ولو قبلت بها النخبة الحاكمة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

صحيفة عبرية تكشف عن ضغوط “أمريكية ـ إسرائيلية” على بدر البوسعيدي خليفة…

تقارير

من بينها سلطنة عمان وقطر والمغرب.. استخبارات إسرائيل تكشف عن مفاوضات للتطبيع مع 5 دول

الهدهد

ممثل الكويت في الأمم المتحدة يغضب “المنبطحين” ويهاجم إسرائيل في مجلس…

الهدهد

إيران لن تجلس بهدوء.. كاتبة إسرائيلية تكشف خفايا اتفاق “الذل والعار” وكيف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.