أفادت وسائل إعلام سعودية بنقل الداعية السعودي الشهير والمحسوب على نظام ابن سلمان عائض القرني، إلى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وفي هذا السياق أشار موقع “عاجل” المحلي إلى أن الشيخ القرني قد نقل، إلى مستشفى الحبيب بحي الريان في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر، بعد تأكد إصابته بالفيروس.

وتابع انه اليوم، الأربعاء، تم نقله إلى مستشفى حكومي بالرياض بعد تدهور وضعه الصحي، حيث أدخل العناية المركزة.

وتفاعل معلقون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع خبر تدهور صحة القرني، مع دعوات بالشفاء، فيما نصحه آخرون بالاعتبار من هذا الموقف والتوقف عن مساندة سياسات ابن سلمان القمعية و”التطبيل” له.

وتصدر وسم باسم “#عائض_القرني” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة.

وعائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.

اشتهر بين السعوديين خلال العقد الماضي لكن انفض من حوله الكثير مؤخرا بسبب مواقفه المفاجئة والصادمة من تأييده لحبس الدعاة والعلماء، والتبرير لسياسات محمد بن سلمان القمعية.

وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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