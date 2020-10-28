أخذ الفكرة من قتلة خاشقجي .. جريمة مروّعة لا يتخيلها عقل ارتكبها زوج في لبنان بحقّ زوجته أمام أطفاله!

ارتكب زوج لبناني جريمة قتل مروعة هزّت الرأي العام اللبناني بعد قتله زوجته “السورية” وتقطيعها أمام ابنيه القاصريْن قبل انتحاره .

وكان الزوج انتحر بتاريخ 10-10-2020 بواسطة مسدس حربي امام مستشفى رياق، وبقيت أسباب انتحاره غامضة.

وقال الأمن اللبناني إنه نتيجة المتابعة الحثيثة، توافرت معلومات حول إقدام الزوج على قتْل زوجته قبل انتحاره وإخفاء الجثة في محيط منزله، وهو من أصحاب السوابق بجرم قتل.

وانتقلت قوة أمنية الى المكان وتبين وجود فتحة لفحرة مخصصة للصرف الصحي مصبوب بالباطون حديثاً. فجرى إزالة الغطاء عنه حيث عُثر بداخله على 5 أكياس تحتوي جثة زوجته وتدعى: (ش. غ.، مواليد عام 1977، سورية).

كما جرى التوصل الى أن الزوج قتل زوجته وقطّعها ووضع الجثة داخل أكياس على مرأى ولديْه القاصريْن (4 و 6 سنوات) من زوجته الأولى.

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