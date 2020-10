لجين الهذلول التي تحرش بها سعود القحطاني خلال التحقيق معها تجلط ابن سلمان بخطوة الاضراب عن الطعام

أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة في سجون النظام السعودي، لجين الهذلول، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على اعتقالها منذ سنوات لأسباب مجهولة وتهم ملفقة.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، في تغريدة لها رصدتها “وطن“: “اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر بالعاصمة الرياض، حقها بالاتصال بالعائلة”.

وشاركت لينا الشقيقة الأخرى للجين الهذلول، تغريدة علياء، معلقة عليها بالقول: “زار والداي لجين اليوم – لم يكن اللقاء جيدًا. تحتاج لجين إلى دعمنا وهي في طريقها إلى الإضراب عن الطعام. سنصدر إجراءً لدعم لجين في أسرع وقت ممكن”.

My parents had a visit with Loujain today – it was not a good meeting. Loujain needs our support as she is going on a hunger strike. We will be releasing an action to support Loujain ASAP. Please watch this space https://t.co/NKORhzVG0m #FreeLoujain https://t.co/P8HiLahlwE

