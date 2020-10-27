لجين الهذلول التي تحرش بها سعود القحطاني خلال التحقيق معها تجلط ابن سلمان بخطوة الاضراب عن الطعام

أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة في سجون النظام السعودي، لجين الهذلول، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على اعتقالها منذ سنوات لأسباب مجهولة وتهم ملفقة.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، في تغريدة لها رصدتها “وطن“: “اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر بالعاصمة الرياض، حقها بالاتصال بالعائلة”.

اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 الساعة 7مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة. ألطف بها يارب 💔 — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) October 26, 2020

وشاركت لينا الشقيقة الأخرى للجين الهذلول، تغريدة علياء، معلقة عليها بالقول: “زار والداي لجين اليوم – لم يكن اللقاء جيدًا. تحتاج لجين إلى دعمنا وهي في طريقها إلى الإضراب عن الطعام. سنصدر إجراءً لدعم لجين في أسرع وقت ممكن”.

My parents had a visit with Loujain today – it was not a good meeting. Loujain needs our support as she is going on a hunger strike. We will be releasing an action to support Loujain ASAP. Please watch this space https://t.co/NKORhzVG0m #FreeLoujain https://t.co/P8HiLahlwE — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) October 26, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع قرار إضراب لجين الهذلول عن الطعام، وأطلقوا هاشتاق “#إضراب_لجين_الهذلول”. وذلك للتضامن مع الفتاة السعودية التي يلفق لها ابن سلمان ومستشاره سعود القحطاني التهمة الباطلة.

أول تعليق على إضراب لجين، كانت الإعلامية في قناة الجزيرة، غادة عويس. والتي قالت في تغريدة رصدتها “وطن”: “أعلنت اليوم #لجين_الهذلول الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر بالسعودية حقها بالاتصال بالعائلة”، مطلقة هاشتاق الحرية للجين.

أعلنت اليوم #لجين_الهذلول الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر بالسعودية حقها بالاتصال بالعائلة. #FreeLoujain #FreedomFirst #WomenOfCourage pic.twitter.com/vTcx1x5zE9 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 26, 2020

وفي تغريدة أخرى قالت عويس: “أرجو من المتابعين الكرام دعم الناشطة في حقوق الإنسان #لجين_الهذلول في سعيها من أجل حقها بالاتصال بعائلتها”.

أرجو من المتابعين الكرام دعم الناشطة في حقوق الإنسان #لجين_الهذلول في سعيها من أجل حقها بالاتصال بعائلتها🙏 https://t.co/bL1mDLeDKq — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 26, 2020

حساب معتقلي الرأي الشهير، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “عندما تم اعتقال لجين الهذلول. تم شنّ حملة إعلامية غير مسبوقة عليها وتم اتهامها بأنها من “عملاء للسفارات. وإلى اليوم لا تزال لجين في السجن، وبدورنا نحمّل السلطات المسؤولية التامة عن حياة وصحة لجين في ظل دخولها في إضراب عن الطعام”.

عندما تم اعتقال لجين الهذلول، تم شنّ حملة إعلامية غير مسبوقة عليها وتم اتهامها بأنها من "عملاء للسفارات".

وإلى اليوم لا تزال لجين في السجن، وبدورنا نحمّل السلطات المسؤولية التامة عن حياة وصحة لجين في ظل دخولها في إضراب عن الطعام.#إضراب_لجين_الهذلول pic.twitter.com/r8BZuTBIkp — معتقلي الرأي (@m3takl) October 26, 2020

وقال المهندس الفلسطيني محمد شكري: “كفلسطيني أعرف جيدًا معنى الإضراب عن الطعام، خاضه الأسرى في سجون الاحتلال، معركة حاسمة، عدة الأسير فيها لحمه ودمه وصحته وعافيته، يضحي بآخر ما يملك من أجل أغلى ما يملك، الحرية والحرية فقط، حمى الله لجين”.

كفلسطيني أعرف جيدًا معنى الإضراب عن الطعام، خاضه الأسرى في سجون الاحتلال، معركة حاسمة، عدة الأسير فيها لحمه ودمه وصحته وعافيته، يضحي بآخر ما يملك من أجل أغلى ما يملك، الحرية والحرية فقط، حمى الله لجين#إضراب_لجين_الهذلول#FreeLoujain — Mo Shoukry | محمد شكري (@mo_shkry) October 26, 2020

مغرد سعودي علق على اضراب لجين بالقول: “بلد الحرمين لم تعتد على النساء الا بعهد بن سلمان. بن سلمان لن يخيفنا ولن يجعلنا الا اقوى مما نحن فيه”.

بلد الحرمين لم تعتد على النساء الا بعهد بن سلمان. بن سلمان لن يخيفنا ولن يجعلنا الا اقوى مما نحن فيه. #إضراب_لجين_الهذلول — بشحمة ولحمه (@Ryanalhamad02) October 27, 2020

وفي 15 مايو/ أيار 2018، أوقفت الرياض عددا من الناشطات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بالمساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم “تنفيذ القانون بشفافية”.

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