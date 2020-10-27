تعرف على سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري الجديد الذي اختاره الشيخ تميم بن حمد

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر اليوم، الثلاثاء، مرسوما أميريا قضى بتعيين رئيس جديد للديوان الأميري.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”؛ فإن “الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2020 قضى بتعيين الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني رئيسا للديوان الأميري”.

وقضى الأمر الأميري أن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وكان الشيخ “سعود بن عبدالرحمن آل ثاني” يشغل، منذ سبتمبر 2019، منصب المساعد لرئيس الديوان الأميري.

وظل منصب رئيس الديوان شاغرا منذ تعيين الشيخ “خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني”، في أواخر يناير الماضي، رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا للداخلية.

وكان الشيخ “خالد بن خليفة” يرأس الديوان الأميري في قطر، منذ 11 نوفمبر 2014 حتى 28 يناير الماضي، وعمل قبل ذلك مديرا لمكتب الأمير منذ تولي أمير قطر الحالي الحكم عام 2013.

ويشار إلى أن الديوان الأميري هو المقر الرئيسي للحكم في دولة قطر، والجهاز السيادي فيها، والمكتب الإداري للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

وهو حلقة الوصل بين الأمير وكافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج، ويعرض عليه مشاريع القوانين والأدوات التشريعية للنظر في المصادقة عليها، ويبلغ توجيهاته للجهات المعنية.

اقرأ أيضا: جثة رضيع في مطار حمد الدولي تثير جدلاً واسعاً في قطر وهذا ما حدث بعد تعرية مسافرات وفحصهن طبيا

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك