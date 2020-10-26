في متابعة لنتائج الاتفاق الخياني الذي أبرمته الإمارات مع الكيان المحتل، قالت وسائل إعلام عبرية، إن مستشفى “هداسا” في القدس المحتلة، يجري مفاوضات مع مسؤولين إماراتيين لإنشاء فرع له في دبي.

قناة “كان” الرسمية ذكرت في هذا السياق، اليوم الاثنين، أن مدير المستشفى الإسرائيلي “زئيف روتشتاين” زار دبي، الأسبوع الماضي. لإجراء المفاوضات عن كثب.

وعلق “روتشتاين” في حديث للقناة، قائلاً :”هذا الاقتراح بتأسيس مستشفى هداسا كقوة طبية في دولة الإمارات يمثل ثورة”.

وجرت المفاوضات، بحسب القناة، من خلال عناصر أمريكية ورجال أعمال. وتم خلالها عرض ميزانية ضخمة ومبانٍ لإقامة فرع للمستشفى الإسرائيلي في دبي.

وقالت القناة إن الحديث يدور عن نقل أطباء ووحدات بحثية من إسرائيل إلى دبي.

وتأتي المفاوضات في ظل أزمة مالية كبيرة يواجهها مستشفى “هداسا” منذ تفشي فيروس كورونا في إسرائيل. ما جعلها تتعثر في دفع الرواتب للأطباء والعاملين، بحسب المصدر ذاته.

وفي يونيو الماضي، توجهت “هداسا” لوزارة المال والصحة باسم المستشفيات العامة في إسرائيل، بطلب جاء فيه: “كما هو متوقع. ظهرت أزمة تدفق نقدي هذه الأيام في جميع المستشفيات العامة، بما في ذلك هداسا”.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر الماضي، “اتفاق سلام” مزعوم في البيت الأبيض برعاية الرئيس دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت وقع الجانبان العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة، بخطوات اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة كبرى وطعنة في الظهر.

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