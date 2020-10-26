مستشار محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

مستشار ابن زايد يدعو المسلمين لوقف مقاطعة منتجات فرنسا والتعامل مع سب الرسول بـ”حكمة”

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تسبب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد ابوظبي ، في موجة غضب كبيرة بين متابعيه عقب دعوته لوقف ردا على إساءة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستخدام الحكمة، حسب وصفه.

 

واستند مستشار محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لتمرير فكرته الخبيثة التي أمرهم بها ابن زايد، إلى بيان رابطة ، وقال إن البيان يقول إن الرسوم التي تحاول التطاول على مقام سيدنا ونبينا الكريم لم ولن تمسه بسوء فهو أكبر وأجل وأقدس ان يطاله متطاول وان كانت مسيئة لنا نحن

 

 

وتابع:”لكن نعالج ذلك بالحكمة كما لا نعمم هذا التصرف على الآخرين ونفوت بذلك الفرصة على من راهن لتحقيق مكاسب ذاتية”

 

هجوم على مستشار محمد بن زايد

وشن ناشطون هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد، الذي يمرر مخطط سيده السياسي على حساب الدين مجاملة لفرنسا.

 

وأحرج ناشط مستشار محمد بن زايد بالقول:”هؤلاء صجوا اذاننا لسنوات بالاعداء للشيعة بحجة شتم رضي الله عنها وهاهم يدعون للهدوء وعدم الرد على من يشتم الرسول الكريم !!”

 

 

وكتب آخر:”ولماذا عندما روسم معزبك في الاردن!!!! طالبتم بسجن الرسام؟”

 

 

وغرد ناشط آخر بقوله:”هل تستطيع ان تمس محمد بنً. ايد بسوى  او تنتقد شخصه وتنام في منزلك الى اليوم الثاني دون اعتقال او اغتيال. او سجن ولن يسوى نعال نبينا”

 

 

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

 

وإضافة إلى الرسوم المسيئة، تشهد فرنسا، مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف والمسلمين، عقب حادثة قتل مدرس في 16 أكتوبر الجاري، على يد مواطن فرنسي غضب من قيام الأخير بعرض رسومات كاريكاتيرية “مسيئة” للنبي محمد على طلابه، بدعوى حرية التعبير.

 

وتواصلت، الإدانات العربية لتصريحات “المسيئة” للإسلام والنبي محمد، والتي ترافقت مع دعوات متصاعدة لمقاطعة المنتجات والسياحة الفرنسية.

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