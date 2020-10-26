تسبب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، في موجة غضب كبيرة بين متابعيه عقب دعوته لوقف مقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على إساءة ماكرون للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستخدام الحكمة، حسب وصفه.

واستند مستشار محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لتمرير فكرته الخبيثة التي أمرهم بها ابن زايد، إلى بيان رابطة العالم الإسلامي، وقال إن البيان يقول إن الرسوم التي تحاول التطاول على مقام سيدنا ونبينا الكريم لم ولن تمسه بسوء فهو أكبر وأجل وأقدس ان يطاله متطاول وان كانت مسيئة لنا نحن المسلمين”

بيان #رابطة_العالم_الإسلامي: ان الرسوم التي تحاول التطاول على مقام سيدنا ونبينا الكريم لم ولن تمسه بسوء فهو أكبر وأجل وأقدس ان يطاله متطاول وان كانت مسيئة لنا نحن المسلمين، لكن نعالج ذلك بالحكمة كما لا نعمم هذا التصرف على الآخرين ونفوت بذلك الفرصة على من راهن لتحقيق مكاسب ذاتية https://t.co/eltuY0KVeG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 25, 2020

وتابع:”لكن نعالج ذلك بالحكمة كما لا نعمم هذا التصرف على الآخرين ونفوت بذلك الفرصة على من راهن لتحقيق مكاسب ذاتية”

هجوم على مستشار محمد بن زايد

وشن ناشطون هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد، الذي يمرر مخطط سيده السياسي على حساب الدين مجاملة لفرنسا.

وأحرج ناشط مستشار محمد بن زايد بالقول:”هؤلاء صجوا اذاننا لسنوات بالاعداء للشيعة بحجة شتم عائشة رضي الله عنها وهاهم يدعون للهدوء وعدم الرد على من يشتم الرسول الكريم !!”

هؤلاء صجوا اذاننا لسنوات بالاعداء للشيعة بحجة شتم عائشة رضي الله عنها وهاهم يدعون للهدوء وعدم الرد على من يشتم الرسول الكريم !! — Fayez albashere (@Fayezalbashere) October 25, 2020

وكتب آخر:”ولماذا عندما روسم معزبك في الاردن!!!! طالبتم بسجن الرسام؟”

ولماذا عندما روسم معزبك في الاردن!!!! طالبتم بسجن الرسام؟ — اللهم إجعلني ، نصيرا للحق……. (@TeN7wKJ0tDKoR7h) October 25, 2020

وغرد ناشط آخر بقوله:”هل تستطيع ان تمس محمد بنً. ايد بسوى او تنتقد شخصه وتنام في منزلك الى اليوم الثاني دون اعتقال او اغتيال. او سجن ولن يسوى نعال نبينا”

هل تستطيع ان تمس محمد بنً. ايد بسوى او تنتقد شخصه وتنام في منزلك الى اليوم الثاني دون اعتقال او اغتيال. او سجن ولن يسوى نعال نبينا — جابر عبد الجبار (@QPY6aEwY3gZUlrN) October 25, 2020

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

وإضافة إلى الرسوم المسيئة، تشهد فرنسا، مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل مدرس في 16 أكتوبر الجاري، على يد مواطن فرنسي غضب من قيام الأخير بعرض رسومات كاريكاتيرية “مسيئة” للنبي محمد على طلابه، بدعوى حرية التعبير.

وتواصلت، الإدانات العربية لتصريحات الرئيس الفرنسي “المسيئة” للإسلام والنبي محمد، والتي ترافقت مع دعوات متصاعدة لمقاطعة المنتجات والسياحة الفرنسية.

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