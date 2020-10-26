هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جون بايدن، خصمه الرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه يحتضن الديكتاتوريين في العالم أمثال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وانتقد بايدن، وفق مقابلة تلفزيونية رصدتها “وطن”، سياسية الرئيس ترامب الخارجية، مؤكدا أنه يحتضن كل ديكتاتور في الأفق. ويضع إصبعه في عيون جميع أصدقائنا (أي يخذلهم)”، موضحا أن “البلاد أصبحت تفتقر إلى مكانتها في العالم وأن هذا أكبر تهديد خارجي”.

“Nobody making less than $400,000 a year will pay a penny more in tax under my proposal,” says Joe Biden. “That’s a guarantee, a promise.” https://t.co/vYylf6AUYx pic.twitter.com/MKYFcQEE5x — 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2020

واعتبر المرشح الديمقراطي أن روسيا هي أكبر دولة تشكل تهديدا أمنيا لأمريكا، فيما اعتبر الصين أكبر منافس للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، أن السباق الانتخابي مع نظيره الجمهوري دونالد ترامب، صعب وأي شيء غير ذلك يعتبر خرافات. معتبراً أن ترامب فشل في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وأنه لا يملك خطة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن أنه “سينفق ما يصل إلى 200 مليار دولار للتأكد من أن المدارس لديها المعدات والموظفين الذين تحتاج إليهم من أجل إعادة فتحها بأمان.. كما أنه سيستخدم بشكل أكبر قانون الإنتاج الدفاعي لتصنيع وتوزيع الملايين من مجموعات اختبار كوفيد-19”.

وشدد المرشح الديمقراطي على أنه: “لا أحد يربح أقل من 400 ألف دولار في السنة سيدفع بنسا واحدا إضافيا كضريبة بموجب اقتراحه.. هذا ضمان وعد”.

وعن التسريبات المزعومة بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بابنه هانتر وأنه تلقى أموالا من الخارج، أكد أنها “حملة تشهير تدار ضده”.

وبسؤاله أنه الآن في عمر 78 عاما وفي حال نجاحه سيكون بعد 4 سنوات بعمر 82 عاما، وأن الرئيس ترامب يتهمه بالخرف وأن حالته تزداد سوءا. قال بايدن: “نفس الشخص الذي اعتقد أن هجوم 11 سبتمبر كان في 11 يوليو”.

وأضاف: “كل ما يمكنني قوله للشعب الأمريكي هو مشاهدتي، هو رؤية ما فعلته، وما سأفعله.. انظروا إلي.. قارنوا بيننا من حيث القوة الجسدية والعقلية.. سأكون سعيدا لإجراء هذه المقارنة”.

الجدير ذكره، أن انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يتنافس فيها جون بادين ودونالد ترامب ستجري مطلع الشهر المقبل. فيما ومنذ بداية السباق الرئاسي انبرى المتنافسان في الهجوم على بضعهم البعض والتطاول في بعض الأحيان بألفاظ بذيئة.

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