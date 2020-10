هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جون بايدن، خصمه الرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه يحتضن الديكتاتوريين في العالم أمثال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وانتقد بايدن، وفق مقابلة تلفزيونية رصدتها “وطن”، سياسية الرئيس ترامب الخارجية، مؤكدا أنه يحتضن كل ديكتاتور في الأفق. ويضع إصبعه في عيون جميع أصدقائنا (أي يخذلهم)”، موضحا أن “البلاد أصبحت تفتقر إلى مكانتها في العالم وأن هذا أكبر تهديد خارجي”.

“Nobody making less than $400,000 a year will pay a penny more in tax under my proposal,” says Joe Biden. “That’s a guarantee, a promise.” https://t.co/vYylf6AUYx pic.twitter.com/MKYFcQEE5x

— 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2020